（波尔图法新电）葡萄牙星期一（10月5日）凌晨在主场以2比1“双杀”挪威，在欧国联A级前四轮全胜提前两轮出线，成为首支晋级八强的球队。

这也是葡萄牙在队长“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）上周因不满未获首发而离队后取得的第二场胜利。此前，帅罗与主帅若尔热·热苏斯（Jorge Jesus）因“替补风波”而爆发将帅矛盾，有媒体称他可能已决定永久退出国家队。

此役，挪威先由中卫阿耶（Ajer）在第36分钟打破僵局，他在禁区边缘凌空抽射破门，助队以1比0领先。不过，葡萄牙仅用两分钟便扳平比分，坎塞洛（Cancelo）在禁区外接球后起脚劲射，将比分追成1比1。

易边再战，顶替帅罗首发的贡萨洛·拉莫斯（Goncalo Ramos）第79分钟近距离将球送入网内，连续三场国家队比赛取得进球。尽管弗朗西斯科·孔塞桑（Francisco Conceicao）在第86分钟领到两张黄卡被罚下场，葡萄牙仍以2比1守住三分。

葡萄牙主帅热苏斯赛后说，球队虽然没有踢出最佳水平，但最终仍取得胜利并提前晋级。“要想击败挪威，你需要非常出色的技术。我们没有像对阵丹麦时那样发挥出色，但最终还是赢了，而且成功晋级。我对这支球队充满信心。”

同组的丹麦则靠霍伊伦德（Hojlund）在第75分钟攻进罚球，在客场以1比0险胜威尔士后，位列小组次席。

德国闷和希腊 荷兰挫塞尔维亚领跑

A级第二组方面，德国在新帅克洛普（Klopp）带领下，于客场以0比0闷和希腊，四场比赛取得一胜二平一负，排名小组第三。

德国上半场险些打破场上僵局，但法兰克福（Frankfurt）前锋布尔卡特（Burkardt）的进球被判无效。德国最终凭借门将乌尔比希（Urbig）的高接抵挡，在其前两场国家队比赛都实现零封，以0比0和希腊互交白卷。

在队长范戴克（van Dijk）的百场国家队里程碑之夜，荷兰凭借齐尔克泽（Zirkzee）的制胜球，主场以2比1战胜塞尔维亚，因净胜球优势升上A级第二组榜首。这也让荷兰新帅哈维（Xavi）执教四场比赛保持不败，取得两胜两平的战绩。

B级第三组方面，奥地利在客场以1比1战平科索沃，仍以三分优势领跑。爱尔兰与以色列则战成1比1，目前排名小组第三，晋级形势进一步恶化。