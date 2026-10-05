（波尔图综合电）葡萄牙主帅热苏斯（Jesus）星期一（10月5日）说，尽管“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）此前曾退出国家队，但国家队的大门仍为他打开。

帅罗在葡萄牙战胜挪威的首场欧国联比赛中未获得出场机会，并且得知自己不会在对阵丹麦的比赛中首发后，便离开葡萄牙的训练营。他在社交媒体上郑重声明，会在“适当的时候”解释离开国家队的原因。

72岁的热苏斯星期一在战胜挪威的欧国联赛后谈及此事时，再次态度强硬地说：“我不向任何人道歉。引发这一切的问题是球员在热身（却没上场）。我把责任放在决定和所发生的事情上。但为什么要道歉？向谁道歉？道歉什么？”

帅罗（中）在对阵挪威的欧国联首场比赛中枯坐板凳，直到比赛结束依旧没获得上场机会，只能失望地离开球场。（路透社）

不过，热苏斯依然欢迎帅罗回心转意：“对我来说，如果帅罗在下次征召时还在为沙特阿拉伯的艾纳斯（Al-Nassr）效力，他仍然是可以入选的球员。如果他愿意，他就可以重返国家队。我们可以在下次征召之前谈谈，但最终决定权在他手中。”

热苏斯还直言，帅罗不该以这样的方式告别国家队。“他应该自己决定如何结束他在国家队的生涯。在我第一次征召他的时候，我就说过：‘我需要你，我需要你待在我身边，无论上场与否，我都需要你。’现在我依然这么说。”

帅罗在2003年首次代表葡萄牙出战，已在国家队效力超过20年，参加过六届世界杯。这名五届金球奖得主是葡萄牙队史最佳射脚和出场次数最多的球员，在234场国际比赛中攻入146球。

在帅罗缺席的情况下，葡萄牙成为首支提前锁定八强席位的球队，最后两轮比赛将分别对阵丹麦及威尔士。据悉，热苏斯愿意在11月的欧国联继续征召帅罗，让他体面告别。

葡足总：内部能解决“误会”

葡萄牙足总主席普罗恩萨（Proenca）说，帅罗仍然是球队计划的一部分，并将此事描述为一场误会，应该在内部解决。

普罗恩萨强调：“我再次重申，热苏斯和帅罗之间有着非常深厚的关系。如果不是因为这种像脐带一样紧密的纽带和彼此间的尊重，帅罗或许早就离开国家队了。他之所以选择留下，正是因为这份情谊。”

他说：“帅罗是史上最伟大的球员，为足球奉献20多年，是葡萄牙精神的象征，我们必须对他保持敬意。他凭借竞技实力入选国家队，这一点毋庸置疑。只要他身体状态允许，他就是这个集体的一分子，他本人也深知这一点。

“现在前四场比赛已经打完，我们在竞技层面取得理想的成绩。接下来，我们会有充足的时间和安静的环境，让三方坐下来把这个小误会彻底解开。我们希望在11月的比赛日到来时，大家能再次团结一心，共同为国家队效力。”