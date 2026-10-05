（柏林综合电）中国一名拥有近53万粉丝的健身女博主“Abeeeer”，日前参加柏林马拉松并以4小时53分46秒完赛，赛后更宣布刷新个人最佳成绩（PB），却因被拍到搭乘友人的脚踏车而陷入争议。她随后公开道歉，承认搭车行为违反赛事规则。

2026年柏林马拉松于9月27日举行。Abeeeer以4小时53分46秒完赛，赛后在社交媒体分享参赛照片，并配文“慢就是快”，庆祝自己刷新个人最佳成绩。

不过，她的成绩随后受到海外网民质疑。有海外打假账号公开现场照片，画面拍到Abeeeer在约38公里处坐在友人骑行的脚踏车后座，并配文称：“柏林马拉松38公里附近，一名女跑者坐脚踏车前往终点领奖。”

有海外打假账号公开现场照片，举报女参赛者搭乘友人骑行的脚踏车完赛。（取自互联网）

照片曝光后，网民开始质疑她是否曾利用脚踏车代步，并进一步翻查赛事官方公布的分段成绩。从公开数据来看，Abeeeer在前半程的速度逐步下降，她完成5公里、10公里、15公里及20公里所需时间，分别为33分27秒、34分46秒、35分37秒及36分55秒，整体呈现逐渐放慢的趋势。

然而，她在35公里至40公里的分段突然提速，以30分49秒完成5公里，反而成为全场最快的5公里分段。由于这段异常加速的路段，与网上流传照片所指的搭乘脚踏车的位置相近，因而进一步引发外界对其完赛过程的质疑。

曾解释搭车是为了退赛

面对质疑，Abeeeer一开始解释自己跑到约38公里时身体出现不适，一度萌生退赛念头，因此搭上朋友的脚踏车，准备前往寻找裁判办理退赛。

她后来称，当时距离终点约剩4公里，在有人提醒她仍有机会完成比赛并刷新个人最佳成绩后，她决定继续参赛，并回到原先搭车的位置继续完成赛事。她也强调，自己并没有因搭乘脚踏车而减少实际需要完成的赛道距离。

不过，相关解释并未完全打消外界疑虑。随着现场照片及分段数据持续受到讨论，Abeeeer最终于上星期六（10月3日）凌晨发布道歉声明，承认自己在柏林马拉松期间搭乘脚踏车的行为违反赛事规则，并决定不再为此辩解。

她同时承认，自己赛后向外界分享成绩时，没有主动交代曾搭乘脚踏车一事，认为这种隐瞒是不诚实的行为，也违背马拉松公平竞赛的精神。她说，身体不适不能成为违规的理由，并为事件造成的影响感到愧疚，愿意接受外界的监督与批评。

面对如山的数据与画面铁证，这名博主最终承认违规并公开道歉。（取自Abeeeer小红书）

赞助商永久终止合作

作弊丑闻曝光后，Abeeeer的赞助商BROOKS中国发布说明称，已第一时间终止与她的合作关系，未来也不会再次合作。

品牌方承认，虽然赛后曾核验Abeeeer提供的完赛成绩、相关图文和视频素材，但没有对整个参赛过程，尤其是分段数据进行充分、细致的核查，并称这是品牌在此次事件中的“失察”，向广大跑者、消费者及所有关注此事的人致歉。

BROOKS中国也承诺，未来将更加审慎地选择合作对象，确保品牌传播始终与所倡导的体育精神和价值观保持一致，同时认真复盘此次事件，完善合作评估和赛事风险管理机制。