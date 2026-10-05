（布宜诺斯艾利斯综合电）阿根廷将在新加坡时间星期三（10月7日）与贝宁进行一场告别友谊赛，届时“球王”梅西（Messi）将为自己辉煌的阿根廷国家队生涯画下句点。这场比赛也标志着这支世界杯冠军队伍新时代的开启。

在为国家队效力超过20年后，39岁的梅西将在布宜诺斯艾利斯纪念碑球场最后一次身披阿根廷队战袍出场，并永久交出队长袖标。

梅西的国家队告别战预计有8万5000名观众到场，陪伴他的还有多名曾与他一起在2022年卡塔尔世界杯登顶的队友，以及阿根廷新生代球员。

这场友谊赛象征着一次新老交替。梅西的国家队传奇包括一座世界杯冠军、两座美洲杯冠军，以及欧美杯冠军。

梅西还将以阿根廷队出场次数纪录保持者和队史最佳射脚的身份告别国家队。他共代表阿根廷出场207次，攻入125球，并送出创纪录的68次助攻。

此次告别距离阿根廷在新泽西举行的世界杯决赛中不敌西班牙已经过去两个半月。那场比赛中，梅西表现平淡，最终含泪离场。

在今夏的美加墨世界杯，梅西（面向镜头者）没能率阿根廷完成卫冕，最终以0比1不敌西班牙。（法新社）

梅西在8月宣布退出国家队时写道：“我已经倾尽所有，没有什么可以再付出了。而且，现在有许多优秀的年轻球员正在崭露头角，他们值得获得机会。”

球会方面，梅西与美职联（MLS）迈阿密国际（Inter Miami）的合约持续至2028年。不过，在父亲豪尔赫（Jorge Messi）于两个月前去世后，他透露自己可能会比原先预期更早挂靴。

迪马里亚等功勋球员将到场 见证梅西国家队告别战

阿根廷2022年世界杯冠军队成员——帮助国家队赢得队史第三颗星的球员，及其家人，将一同出席星期三的告别战，见证梅西率队对阵世界排名第93位的西非球队贝宁。

包括2024年退出国家队的迪马里亚（Di Maria）在内，多名卡塔尔世界杯冠军成员也将到场，见证梅西把接力棒交给肩负延续阿根廷黄金时代重任的新一代球员。

其中几名新秀，包括马斯坦托诺（Mastantuono）和弗洛雷斯（Flores），在梅西于2005年首次代表阿根廷出场时，甚至还没有出生。当时，这支国家队的历史长期由马拉多纳（Maradona）主导，后者已在2020年11月去世。

梅西（蓝白衣）在2006年第一次参加世界杯，并在那届世界杯帮助球队淘汰墨西哥队长马克斯（左）率领的墨西哥，闯入八强赛，但阿根廷随后不敌东道主德国，无缘半决赛。（法新社）

谈到梅西的国家队告别战，阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）说：“这对每个人来说都会是难以忘怀的一天。每个人都想参加这场比赛，现在要做的就是享受这一刻。”

阿根廷新一代球员已经展现出即使没有队长也能取得佳绩的能力，但没有人认为，要取代被许多人视为历史最佳球员的梅西，会是一件容易的事。

斯卡洛尼说：“从整体上来说，我们会努力填补莱奥（梅西）留下的空缺。”斯卡洛尼曾成功围绕梅西打造合适的球队阵容，并在卡塔尔率队夺得世界杯冠军。据阿根廷媒体报道，这名功勋主帅可能与国家队续约两年。

阿根廷主帅斯卡洛尼可能与国家队续约两年，直至美洲杯，随后视情况再续两年。（路透社）

此外，阿根廷副队长奥塔门迪（Otamendi）也迎来国家队告别战，而中场球员德保罗（De Paul）和洛塞尔索（Lo Celso）也只获征召参加对贝宁一战，这意味着两人未来可能都不会再代表阿根廷出场。

谁接过梅西10号球衣？

至少确定会参与比赛的，还包括其他2022年世界杯冠军成员。他们将在梅西之后，成为阿根廷队的领军人物，包括后卫罗梅罗（Romero）、中场麦卡利斯特（Mac Allister）和恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez），以及前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）和劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）。

梅西首次佩戴阿根廷队队长袖标是在2010年南非世界杯，他离队后，球风硬朗的中卫罗梅罗预计接过队长袖标。门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）和前锋劳塔罗·马丁内斯则是队长人选中的另外两名候选人。

中卫罗梅罗预计接过阿根廷国家队的队长袖标，他目前效力于西甲球队体育马德里。（法新社）

这些球员已经开始带领梅西之后的新一代球员。在世界杯决赛后的首场比赛中，阿根廷上星期四（1日）以4比0大胜玻利维亚，年轻球员帕斯（Paz）和洛佩斯（Lopez）均取得进球，展现球队的求胜欲望。

随后，阿根廷又在星期天（4日）以7比0横扫布基纳法索，马斯坦托诺和普雷斯蒂安尼（Prestianni）均攻入个人国家队处子球。

随着阿根廷的未来阵容逐渐成形，目前还剩下一个虽小却具有重要象征意义的问题：谁将接过梅西的10号球衣？

斯卡洛尼说：“在莱奥的比赛结束之前，我们不会把10号交给任何人。之后，我们再看看。”