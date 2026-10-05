（伦敦法新电） 凯恩（Kane）将在新加坡时间星期二（10月6日）对阵捷克的比赛中迎来他的第125次出场，追平英格兰队的出场纪录，这名前锋希望以此进一步发展他与“令人畏惧”的贝林厄姆（Bellingham）之间的高度默契。

如果凯恩在温布利球场举行的欧洲国家联赛对决中追平前英格兰门将彼得·希尔顿（Peter Shilton）的这一里程碑式纪录，他将成为全场瞩目的焦点。

自2015年对阵立陶宛队完成首秀以来，这名英格兰队长就为英格兰队立下不少汗马功劳。他在那场比赛中替补登场后两分钟内便取得进球，自那以后，他在国家队就极少遭遇进球荒。

在上星期天（4日）7比0大胜克罗地亚队的比赛中梅开二度后，这名33岁的球星以89个进球高居英格兰历史射脚榜首。

目前效力拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的凯恩一直是英格兰队过去11年的不变核心，但即使拥有这台稳定的进球机器，还是不足以终结英格兰自1966年世界杯以来的大赛冠军荒。

为了让凯恩能够追随鲍勃·摩尔（Bobby Moore）的脚步，成为唯一一位举起冠军奖杯的英格兰男足队长，主帅图赫尔（Tuchel）认为他需要像贝林厄姆这样一位中场球员的助攻，而他在上周末对阵克罗地亚队时的精湛表现赢得了队友和球评们的一致盛赞。

这名23岁的球员在客场展现出了极强的统治力，贡献了一个进球和三次助攻，前曼联（Manchester United）名宿基恩（Keane）甚至表明他能够成为“有史以来最伟大的球员之一”。

基恩说：“此时此刻，他是一位令人惊叹的足球运动员。全能的技术、奔跑爆发力、传球能力，以及进球威胁。”

基恩的赞誉得到了伯恩茅斯（Bournemouth）球员斯科特（Scott）的呼应，后者在对阵克罗地亚队的比赛中与贝林厄姆和安德森（Anderson）一同组成了中场线，迎来了他在英格兰队的首次首发。

斯科特说：“老实说，我从未见过这样的表现，他本人甚至比视频里更棒，近距离观察他并与他共处同一片赛场，他是世界上最好的中场。

“在球场上，他的能力令人感到恐惧，而那正是我们需要达到的标杆。”

英格兰边锋萨卡（Saka）也说：“他是特别的，（我）很高兴能与他并肩作战，也高兴英格兰队能拥有他。”

图赫尔透露，凯恩与贝林厄姆的关系近几个月来在场内场外都日益融洽，为两人创造力与进球的爆发铺平了道路。

恰如其分的是，在这名前锋于克罗地亚队比赛尾声被替换下场时，正是贝林厄姆接过了凯恩手中的队长袖标。

图赫尔说：“他们变得越来越有默契。他们喜欢在一起踢球。他们也更加理解彼此了。

“世界杯后我们对球员的站位进行了一点点调整。朱德（贝林厄姆）在我们队中几乎扮演了一个更有攻击性的角色。那是我认为他最具威胁的位置。”