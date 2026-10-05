（曼彻斯特综合电）据英媒报道，曼市（Manchester City）财务违规争议的影响可能波及足球以外的领域，内部人士担心此案会对曼彻斯特申办2040年奥运会造成不良影响。

据悉，曼彻斯特希望成为一项覆盖英格兰北部地区的申办计划的一部分，参与承办2040年奥运会的赛事。不过，据《每日邮报》（Daily Mail）报道，奥运会内部人士承认，曼市判决结果可能让把奥运赛事带到英格兰东北部的希望“蒙上阴影”。

此前，曼市被裁定违反英超财务规定超过100项。英超联赛指控这家俱乐部通过与商业合作伙伴达成的“虚假”交易，隐瞒超过9亿英镑（约15亿2500万新元）的资金。

曼市坚称没有违规，并已针对这一裁决提出上诉。而奥运会决策者仍有充足时间等待上诉结果。

有关方面预计，即使考虑到上诉程序，这场持续多年的风波也有望在复活节前迎来最终裁决。与此同时，2040年奥运会主办城市的决定预计至少还要再等七年才会作出，2032年甚至2033年最有可能成为整个申办程序结束的时间点。

2028年奥运会将在美国洛杉矶举行，2032年奥运会则将在澳大利亚布里斯班举行。德国慕尼黑在角逐2036年奥运会主办权，但2036年奥运会的最终主办城市预计将在2029年确定，而2040年奥运会的遴选程序也只有到那时才会启动。

德国总统施泰因迈尔上月底在德国奥委会大会上正式宣布，慕尼黑将代表德国申办2036年、2040年或2044年的夏季奥运会。（路透社）

无法承办奥运会，可能只是曼彻斯特在针对曼市指控出现后，面临的更广泛问题之一。在被裁定违规后，阿联酋已经威胁要撤回数十亿英镑的英国投资。过去五年，阿联酋向英国国防、生命科学和科技等主要领域投入超过300亿英镑。