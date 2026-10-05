（布宜诺斯艾利斯综合电）阿根廷足球巨星梅西（Messi）将在新加坡时间星期三（10月7日）上午率国家队对阵贝宁，迎来国家队告别战。据悉，梅西会在这场比赛中穿上一套特别版球衣，以纪念他过去21年为国家队所作出的非凡贡献。

当天，阿根廷会与贝宁进行一场友谊赛。39岁的迈阿密国际（Inter Miami）球星梅西今年8月底宣布退出国家队，这场比赛也将成为他的国家队最后一战。

据阿根廷TNT体育（TNT Sports Argentina）报道，门票开售后，全部8万5000张门票在两小时内售罄。显然，满怀感激的球迷迫切希望在热烈而充满爱意的主场氛围中，为自己的偶像和长期担任队长的梅西送上一场配得上他的告别战。

在2021年至2024年的辉煌三年时期，梅西率队赢得两座美洲杯冠军和一座世界杯冠军。梅西本人本周首先在Instagram上预告了这款特别设计的球衣。他发布了一段自己挂起球衣的短片，并配文：“最后一场比赛。一件穿一辈子的球衣。”

随后，运动品牌阿迪达斯（Adidas）公布了这款独特天蓝白条纹球衣的更多细节。球衣设计显然受到阿根廷国旗启发，并加入了彰显尊贵感的金色细节和一系列纪念元素。

球衣正面和背面都印有象征性的“五月太阳”（Sun of May），这一图案直接取自阿根廷国旗，并最早于19世纪初出现在阿根廷硬币上。此外，胸前原本属于阿迪达斯的标志位置，将由梅西个人专属的“M”标志取代。

梅西的名字和10号也采用闪耀的金色设计。他的名字还出现在后领一个太阳形徽章上，标志性的10号则被月桂枝环绕。这些闪耀的细节，还与梅西在这个特别之夜穿上的配套白金色定制球鞋相呼应。

这是梅西代表阿根廷出战的第208场、也是最后一场比赛，他有望刷新自己125球的国家队进球纪录。不过，即使他未能再进球，在这个属于他和整个阿根廷的特殊日子里，他也将以最特别的装扮登场。