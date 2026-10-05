我国女单二号舒麟茜星期一（10月5日）一日单双两线作战，双双取胜。当天下午，她先与黎明映搭档女双，以3比1击败巴西组合朱丽叶·高桥／劳拉·渡边，晋级2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）女双16强。晚间，她再以3比0完胜德国名将单晓娜跻身女单32强，创下在境外参加大满贯比赛女单的最好战绩。

持正赛外卡打进中国大满贯女单32强，对舒麟茜来说是一个很大的突破。对此，新加坡女队主帅井浚泓对弟子的表现非常满意，她对《联合早报》说：“真没有想到麟茜打得这么好，比想象中还好，超出我的预期。在场上战术执行得很坚定，技术发挥比较稳定。第一局被追上咬下来很关键，赢得很不容易。”

43岁的单晓娜曾获得里约奥运会女团亚军、成都世乒赛女团季军，大赛经验丰富。20岁的舒麟茜首次与德国老将交手很快便进入状态，坚决执行教练的技战术安排，以16比14、12比10、11比7完胜。她将在星期三（7日）与中国球员陈幸同争夺16强席位。对此，舒麟茜说：“自己就抱着学习的态度去打。”

晋级女双16强后，舒麟茜和黎明映赛后并没有太过兴奋。在点评自己的表现时，舒麟茜对《联合早报》说：“打得还是有点紧张，我们还可以做得更好。”

舒麟茜（左）和黎明映以3比1击败巴西组合晋级。（WTT中国大满贯提供）

作为巴西女队主力，朱丽叶入选巴黎奥运会女单和女团阵容。劳拉则持巴黎奥运会巴西女团P卡随队出征。此外，两人还夺得同年泛美洲锦标赛女双冠军。面对强敌，两名小将没有胆怯，以11比9、11比13、11比8、11比9锁定胜利。

谈到丢掉第二局后如何进行调整，舒麟茜说：“我们是四个人在场上比赛，其实都挺紧张的。第一局虽然赢下来，但也只是赢了两分。第二局其实我们打得挺好，以9比5领先。但随后自己打得没有对手那么坚定，有点慌，很被动，教练叫暂停好像也没什么用。输掉之后，我们还是尽量想办法，去打得主动一点。”

与舒麟茜合作不久，两人就打进大满贯女双16强，黎明映对自己的表现感到满意。她说：“我觉得我们两个人如果其中有一个人比较紧张，另一个人就应当调动起来，鼓励对方，我觉得我打得很好。”舒麟茜接话说：“你可以打得更好。”

郭勇曾尖皆单打出局

本届中国大满贯5日进入正赛第二个比赛日，除了女双外，继续展开男女单打首轮对决。新加坡男女单打头号郭勇和曾尖相继亮相，但都没能赢下比赛。

最新世界排名第83的郭勇迎战第17的中国球员周启豪，整场比赛他打得非常出色，以11比8抢占先机，第二局以10比9领先后被对手以12比10反扑。在以3比11丢掉第三局后，他又以11比7扳平局分，但遗憾的是最终以3比11落败。

尽管身患感冒，但郭勇并没为失利找借口。他说：“整体打得还可以，与对手的差距也不是很大，就是在一两个球上没能把控好。”对此周启豪也认为，郭勇每一分都在拼。他说：“这就是一个年轻选手在比赛中该有的样子。”

曾尖与泰国球员奥拉万的比赛，首局她一度以9比6、10比8领先。但被对手逆转，以10比12失利，随后两局同样被对手压制，以5比11、7比11败下阵来。

赛后，曾尖流下难过的眼泪。她对《联合早报》说：“我感觉现在的状态不是很好，信心不足，在场上找不到那种对抗和竞争的感觉。练也练了，努力也努力了，但一上场就有点不知所措。可能自己真的需要冷静下来，好好想想。”

松岛辉空19岁登顶创历史

‌‌10月5日，国际乒联公布最新一期五个单项的世界排名。由于去年WTT中国大满贯男女单打冠军中国的王楚钦和王曼昱的2000冠军积分清零，因此男女单打世界第一均易主。日本小将‌松岛辉空‌以19岁5个月零6天成为历史上最年轻世界第一，中国名将孙颖莎则以微弱分数反超王曼昱重新登顶女单世界榜首。‌

日本小将‌松岛辉空‌以19岁5个月零6天成为历史上最年轻世界第一。（国际乒联提供）

在5日单双两线作战双双获胜后，松岛辉空接受《联合早报》采访时分享现在的心情。他说：“首先登上世界第一，我感到非常开心，因为这不是每个人都能做到的。但我之前也说过，我的目标并不是成为世界第一，而是要获得奥运会金牌。为了实现这个目标，我还要进一步提升自己的水平。”

不久前澳门冠军赛期间，松岛辉空曾说本届亚运会最看重的是单打冠军，但他却止步八强未能如愿。对此，他说：“自己单打表现不好，我觉得并不是实力方面的问题，而更多是身体有点累，或者说状态不是非常好。我参加了四个项目的比赛，所以疲惫的程度比较高。我也是通过这次参加四项比赛，获得这样一种经验，反正我觉得是一种比较积极的形式，获得了大赛经验。”

亚洲男单竞争尚且如此激烈，那么松岛辉空又将如何在国际乒坛上杀出重围去争取奥运会冠军？他说：“的确，现在世界上各个国家男乒水平都在不断提高，当然我认为日本是其中的翘楚。对于我来说，为了夺得金牌还有很多要做的事情，比方说提升接球的技术，包括现在的每一项技术，都要进一步细化。”