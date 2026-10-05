塞尔维亚网球“天王”乔科维奇（Djokovic）星期一（10月5日）保住在中国网球公开赛的全胜纪录，在取得7比5、5比3的领先后因俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev）击球打中观众违规，跻身男单决赛。

乔科维奇自2009年开始参与中网的角逐以来，至今还未尝一败。这名六届赛事冠军在复赛击退本赛季美网和法网冠军、世界第二的德国名将兹维列夫（Zverev）后，半决赛前已经豪取中网32连胜。

首盘面对前世界第一梅德韦杰夫，乔科维奇陷入鏖战，但他的防守令前者无可奈何。面对八个破发点，这名39岁的老将守住七球，自己则两次破发梅德韦杰夫，艰难拿下首盘。

次盘乔科维奇凭着顽强的防守再次占据上风，不过就在他耗时近两个半小时拿到5比3的领先后，场上出现意外插曲。梅德韦杰夫在回球失败后，料是击打网球出气，但球却打中看台上一名观众的眼部，直接被判负落败。

梅德韦杰夫（左下蓝衣）打中看台上的一名观众（中上面朝下者），导致后者不得不立即离场接受治疗，自己也被直接判负。（路透社）

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5#ChinaOpen pic.twitter.com/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

早些时刻进行的另一场半决赛中，也有球员提前退赛。澳大利亚名将德米纳尔（De Minaur）在与波兰名将胡尔卡奇（Hurkacz）的较量中，于首盘4比6失利、次盘3比2领先时，因胡尔卡奇受伤退赛而晋级。

Novak Djokovic LOVES Beijing 💥@DjokerNole wins by disqualification against Medvedev to move into his 146th tour-level final and remains UNDEFEATED in Beijing#ChinaOpen pic.twitter.com/l5ZyFae2Ns — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

伊加和郑钦文双双进16强

女单方面，前世界第一波兰的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）与中国本土希望郑钦文，在星期一的中网女单第三轮中，双双经历三盘苦战险胜，成功挺进16强。

面对克罗地亚球员唐娜·维基奇（Donna Vekic）的顽强抵抗，25岁的伊加在首盘失利且次盘面对对手的发球胜盘局时，顶住压力顽强破发，随后在关键的抢七局中以7比0横扫对手，最终以4比6、7比6（0）、6比2逆转胜出。

主场作战的郑钦文在另一场焦点战中，遭遇捷克球员玛丽·鲍兹科娃（Marie Bouzkova）的强力挑战。这名23岁的中国金花历经本届赛事的第三场三盘大战，最终以7比6（3）、4比6、7比5艰难胜出。

目前世界排名第54的郑钦文将在下一轮对阵世界排名第118位的阿丽娜·查拉耶娃（Alina Charaeva），后者在第二轮爆冷淘汰了头号种子伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）。