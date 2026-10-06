（巴黎法新电）在新加坡时间星期二（10月6日）凌晨进行的欧国联中，法国在最后13分钟仍落后的情况下，凭借奥利塞（Olise）的出色发挥上演惊天逆转，成功以4比1大胜比利时，为主帅齐达内（Zidane）赢得执教以来的首个主场胜利。

法国主帅齐达内此役进行大幅轮换，只有登贝莱（Dembele）保留首发位置，曼联（Manchester United）后卫约罗（Yoro）和图卢兹（Toulouse）门将雷斯特（Restes）首次代表国家队首发出战。

比利时则缺少停赛的德布吕纳（De Bruyne）和蒂勒曼斯（Tielemans），但他们还是抓住法国防线漏洞的机会。第35分钟，卢克巴吉奥（Lukebakio）获得单刀机会冷静推射破门，一度让比利时看到45年来首次在正式比赛中战胜法国的希望。

卢克巴吉奥的进球一度让比利时看到自1981年以来，首次在正式比赛中战胜法国的希望。（法新社）

然而，齐达内下半场换上星光熠熠的替补阵容，让法国在14分钟内连入四球，上演惊天大逆转。第77分钟，杜埃（Doue）先是低射破门扳平比分，奥利塞则在四分钟后助攻切尔基（Cherki）反超比分。

第88分钟，奥利塞在混战中攻入法国队的第三球，随后又在补时阶段第一分钟接杜埃的巧妙助攻轻松推射入网，将比分扩大为4比1。法国目前以三胜一平的战绩保持不败，在A级第一组积分榜上领先意大利三分，继续向八强迈进。

法国边锋奥利塞（右）梅开二度，近两次交手均攻破比利时龙门。（法新社）

齐达内赛后指出：“我对结果很满意，我们拿到了10分。奥利塞的表现简直太棒了，这令人鼓舞，我对未来充满信心。除了胜利和积分之外，最重要的是我和球员以及团队一起出色地完成了工作，这让我感到很欣慰。”

意大利保晋级希望

同组的意大利则在主场以3比1战胜土耳其，目前在落后领头羊法国三分下位列第二，保留晋级欧国联八强的希望。

土耳其此役阵容略显单薄，皇家马德里（Real Madrid）前锋居莱尔（Guler）停赛，伊尔迪兹（Yildiz）和恰尔汗奥卢（Calhanoglu）则因伤未被征召。面对人员不齐的土耳其，意大利第26分钟就由斯卡马卡（Scamacca）劲射破门，以1比0打破僵局。

易边再战，土耳其展现出一些进攻欲望，西姆西尔（Simsir）第61分钟劲射破门，将比分追成1比1。但仅三分钟后，卡拉菲奥里（Calafiori）便利用自由球头球破门，帮助意大利以2比1再次取得领先。

第87分钟，埃斯波西托（Esposito）攻入他在13场比赛中的第七个进球，让意大利以3比1锁定胜局，送四连败的土耳其垫底。