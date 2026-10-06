（东京法新电）英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）门将铃木彩艳说，他相信日本能够赢得明年的亚洲杯冠军，并认为球队两年前止步八强是因为他“糟糕”的表现。

铃木彩艳今夏从意甲帕尔马（Parma）加盟维拉，接替转会切尔西（Chelsea）的阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez），并在英超中表现出色。然而，他在2024年卡塔尔亚洲杯却犯下一系列错误，导致日本在八强被伊朗淘汰。

他星期一（10月5日）在日本以2比1战胜新西兰的友谊赛后说，自己现在是一名更优秀的门将，并力争助日本在明年1月于沙特阿拉伯举行的亚洲杯上，结束球队长达16年的冠军荒。

这名24岁的门将说：“上次是我第一次代表日本出战，我的表现非常糟糕，最终导致球队输球。这次我经历了很多，参加世界杯，现在又在英超踢球，所以我很有信心。我想帮助球队，我们有信心赢得亚洲杯。”

在过去两周里，铃木彩艳接连帮助日本队在主场战胜乌拉圭、委内瑞拉、厄瓜多尔和新西兰，成功夺得麒麟杯冠军。日本11月在新加坡举行的友谊赛中，将分别迎战世界杯16强的死敌巴西以及巴拉圭，这是他们在亚洲杯前最后的热身赛。

根据签表，日本将在亚洲杯小组赛与卫冕冠军卡塔尔、泰国和印度尼西亚同组。铃木彩艳说：“亚洲杯并不轻松，我们需要团结一致，这次我觉得更有信心了。我经历了很多，所以我们拭目以待吧。”