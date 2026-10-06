（巴塞罗那法新电）尽管克罗地亚上星期天（10月4日）惨败于英格兰，但队长莫德里奇（Modric）仍希望球迷能在星期三（7日）的欧国联比赛中支持球队，迎战世界杯冠军西班牙。

克罗地亚上场比赛在主场被图赫尔（Tuchel）率领的英格兰队以0比7的比分横扫，41岁的莫德里奇赛后坦言，这是他职业生涯20年来最羞愧的时刻。他直言：“输球本身不是问题，问题在于我们输球的方式。”

尽管如此，莫德里奇仍呼吁球迷在对阵西班牙时继续为球队加油。“这正是我们需要的，所以我们希望得到积极的回应，没有人比我们更痛心那场失利。我希望星期三的比赛，我们能焕然一新。”

他补充：“西班牙是世界上最好的球队，他们是世界杯冠军。我不知道西班牙会如何解读我们的失利，但是我们都知道，那场比赛的结果并不符合我们的风格。面对世界最佳球队，我们必须解决所有问题，保持积极主动，不给对方太多的射门空间。”

莫德里奇在对阵英格兰时达成第205次国家队出场的里程碑，他谈及未来时说：“我们现在一场一场地踢，看看我会在一年后还是一个月后离开国家队。对我来说，最重要的是待在一个让我快乐的地方，我随时都愿意为球队贡献力量，无论场上或场下。”

比利奇：对西班牙是救赎机会

二进宫的比利奇面临执教生涯的重大挑战，但他将对阵西班牙视为克罗地亚的救赎机会。（法新社）

在惨败英格兰后，克罗地亚如今必须面对刚在7月再次捧起世界杯冠军奖杯、并且保持41场不败的西班牙，挑战无疑更加严峻。

主帅比利奇（Bilic）说：“惨败给英格兰的事永远不会改变。这是我们历史上最惨痛的失利，将在我们的余生中被铭记。我告诉球员们，这些比赛你不能忘记，你需要记住它，这样当你觉得事情很容易的时候，它总能提醒你。”

不过，他认为对战西班牙是球队救赎的机会。“正是在这样的时刻，我们必须做出回应。一方面，我们面对的是一个非常强大的对手，但另一方面，这对我们来说也是最好的机会。”

德拉富恩特：惨败会激发克罗地亚斗志

德拉富恩特带领的西班牙队气势如虹，力争在小组赛豪取四连胜昂首出线。（法新社）

西班牙主帅德拉富恩特（De La Fuente）则认为，克罗地亚遭遇的惨败不能作为衡量球队实力的标准。

他说：“在我看来，克罗地亚是一支极其优秀的队伍，是近10年世界足坛最有实力的国家队之一。前几天发生的事情只是足球场上的一次意外，这并不能反映他们和英格兰之间的实力差距。这场惨败反而会更深地刺激他们，激发斗志。”

西班牙边锋亚马尔（Yamal）在前三场小组赛都有进球，其中包括对阵克罗地亚的梅开二度。德拉富恩特说：“亚马尔状态极佳，他是一个榜样，也是一名天生的竞争者。他现在的状态可以出战明天的比赛，当然其他队友同样身体状况良好。”