（纽约路透讯）纽约尼克斯（New York Knicks）全明星中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）在星期一（10月5日）接受采访时直言，他对于在距离新赛季揭幕仅剩两周之际与球队达成提前续约并不感到乐观。

现年30岁的唐斯是尼克斯2025-26冠军赛季的绝对核心之一，他本赛季薪资为5700万美元（约7295万新元），并拥有2027-28赛季价值6110万美元的球员选项。根据劳资协议，唐斯目前有资格签署一份最高为期四年、总价值2亿7600万美元的提前续约合同。

这名六届全明星巨星在星期一谈及能否在10月20日尼克斯揭幕战前敲定新合同时对记者说：“看起来情况不妙。”

在上赛季的季后赛中，唐斯场均贡献15.9分、10.6个篮板和4.9次助攻，帮助尼克斯队在美国职业篮球赛（NBA）总决赛中以4比1击败圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），一举终结长达53年的总冠军荒。

唐斯说：“我刚刚赢得总冠军，你本以为续约会非常顺理成章。除非你们（记者）觉得我还有其他什么需要去证明的。”

管理层严控薪资底线 夺冠阵容维系面临考验

据尼克斯队老板多兰（Dolan）透露，球队不会触及第二奢侈税线。也正是出于薪资空间考量，尼克斯队在今年休赛期选择放弃续约替补中锋罗宾逊（Robinson），后者最终转投同区劲敌波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。

唐斯理解维持一支总冠军球队的核心阵容绝非易事，但他坚信自己应当得到应有的尊严与回报。“简单来说，我想做一些既能维持球队完整性、与尼克斯携手共进，同时也能体现我个人价值的事情，但目前这些目标距离实现还差得很远。”

此前曾在明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）效力九个赛季，即将迎来自己在尼克斯第三个赛季的唐斯，在他职业生涯出战的720场常规赛（全部首发）中，场均交出22.8分、11.1个篮板和3.1次助攻的亮眼表现。作为三届NBA最佳阵容三阵得主，他曾是灰狼在2015年NBA选秀大会上选中的状元秀。