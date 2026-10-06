（罗萨里奥综合电）阿根廷球王梅西（Messi）星期二（10月6日）在以他本人名字命名的阿根廷足总训练基地中，完成他在国家队的最后一次正式训练，并将在星期三（7日）主场对阵贝宁的友谊赛中迎来阿根廷国家队的谢幕演出。

39岁的梅西此前已经正式宣布，将在本场比赛结束后结束自己的国家队生涯。作为两届美洲杯冠军和2022年卡塔尔世界杯冠军得主，他选择在这一刻为身穿蓝白战袍的岁月画下句点。

轻松备战 尽显大将之风

在缺席对阵玻利维亚和布基纳法索的比赛后，梅西正式回到国家队报到，并在主帅斯卡洛尼（Scaloni）的带领下，进行最后一次合练。训练现场气氛轻松愉快，梅西与队友们频频互动，笑声不断。

尽管告别在即，但梅西看起来依然十分享受这最后的训练时光。他也在社交媒体分享多张照片，并配文：“那些我终将怀念的特别时刻。”他的妻子安东内拉·罗库佐（Antonela Roccuzzo）也在贴文下留言，并附上哭泣表情。

为了这场意义非凡的告别赛，斯卡洛尼特意征召多名核心球员，包括此前已经从国家队退役的奥塔门迪（Otamendi），现效力于国际迈阿密（Inter Miami）的德保罗（De Paul）和贝蒂斯（Real Betis）中场洛塞尔索（Lo Celso）也在名单中。

目前尚不确定这些老将是否都会首发出场，但多方消息显示，梅西极有可能在对阵贝宁的比赛中踢满90分钟。

球票引发倒卖热潮

这场比赛将在布宜诺斯艾利斯的纪念碑球场举行，官方球票在不到两小时内便告罄，随之而来的则是疯狂的黑市倒卖。虽然这种行为在阿根廷属于违法，但社交媒体上加价转让的消息依然层出不穷。

根据当地《治安法》第108条规定，无论通过何种渠道（包括网络和社交平台），非法转售球票的人员将面临罚款和拘留，如果涉及赛事组织方内部人员则可被拘留30天。即使球票本身是真的，只要是非官方授权的加价销售，都属于违法行为。

对于绝大多数没能抢到球票的球迷，官方在布宜诺斯艾利斯大学城准备大型的“球迷嘉年华”。现场设有大屏幕和各种庆祝活动，让球迷能聚在一起观看梅西的告别演出。