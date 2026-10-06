（首尔综合电）韩国U23男足日前在爱知—名古屋亚运会男足决赛中以1比0击败日本，连续第四届夺得亚运会金牌。然而，夺冠的喜悦迅速被巨大的争议所掩盖。

多名国脚赛后得意忘形，公然炫耀因夺金而获得的兵役优待，在韩国国内引发轩然大波，也导致要求废除“免兵役制度”的呼声愈演愈烈。

男足夺冠后，队长李期奕高举金牌笑称“我不去当兵了”，并形容自己如释重负，因为若未能夺冠，他原定九天后就必须入伍。队友梁民革更直言免除兵役是他的目标，金牌或奖杯反而不重要。此外，仅在赛事中替补登场16分钟的朴昇洙，在社交媒体上传自己佩戴象征退伍军帽的照片。后卫崔宇振则发布了一段被指模仿受伤军人跛行的视频，并从脱下的鞋里倒出金牌。

韩国男足后卫崔宇振在夺冠后发布了一段被指模仿受伤军人跛行的视频，并从脱下的鞋里倒出金牌。（取自互联网）

尽管崔宇振事后辩称自己只是在模仿海外网络热梗，但这四人的轻率言行依然激怒了韩国民众。在舆论的强烈抨击下，涉事球员最终不得不相继发声明致歉。

这场风波不仅停留在球员的个人纪律层面，更将韩国实施了半个多世纪的精英运动员免除现役制度推上了风口浪尖。根据现行规定，获得奥运会奖牌或亚运会金牌的韩国运动员可获兵役优待，仅需接受三周基础军训并完成规定时数的社区服务。

随着时代变迁，这一制度的公平性正面临前所未有的质疑。

韩国国民力量党议员安哲秀严厉批评部分球员的言行，认为这侮辱了无数诚实履行国防义务的年轻人，并强烈呼吁重新评估甚至取消亚运会金牌的兵役优待政策。

韩国国会议员罗卿瑗也强调，韩国如今提升国际声望的途径已发生改变，全面检讨乃至废除这一特权制度，已成为必须面对的改革课题。