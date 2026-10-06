（北京法新电） 美国网球女将可可·高芙（Coco Gauff）星期二（10月6日）指出，在包含一次视频回放争议的比赛中击败中国小将孙心然后，她在网络上遭遇“疯狂”的种族歧视网暴。

在星期一（5日）北京举行的中国网球公开赛对阵16岁本土选手孙心然的比赛中，这名美国网球公开赛前冠军因现场LED灯光闪烁而向主裁申请视频回放，这一举动引发现场部分观众的嘘声。

主裁判当时同意这一分重打，22岁的可可随后以7比5、6比1赢下这场比赛。

可可赛后在社交平台X上写说：“嘿大家，你们可以不喜欢我，或者对发生的事情持不同意见，但请不要搞种族歧视。

“在过去的几个小时里，我收到的种族歧视评论和私信数量简直太疯狂了。”

强调遵守规则无惧指责 可可重申已向对手致歉

可可在X平台上回复一条被标记为潜在“仇恨内容”并带有种族侮辱性词汇的贴文后，她在另一条贴文中澄清，她是在察觉到灯光第二次闪烁时、且在孙心然击球回传之前提出的挑战申请。

可可指出球员被告知可以在一分结束后提出挑战的同时说：“我觉得自己因为遵守规则而遭受攻击很奇怪。

“心然是一个不可思议的天才和优秀的球员。比赛结束后，我已经就当时的情况向她致歉，她也完全表示理解。”

截至星期二上午，“高芙赛后向孙心然致歉”的话题在微博上的阅读量已突破450万次，高居中国社交媒体微博热搜榜第六位。

女子网球协会（WTA）未立即回应法新社的置评请求。

值得一提的是，在星期天（4日）兹维列夫（Zverev）与乔科维奇（Djokovic）的男单复赛中，主裁判也曾因兹维列夫投诉展示板灯光闪烁而同意重打该分。

目前世界排名第四的可可曾是2024年中网女单冠军。她将于星期三（7日）的16强战中迎战比利时名将埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens）。