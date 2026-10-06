新加坡反兴奋剂机构（Anti-Doping Singapore）与中国反兴奋剂中心（CHINADA）星期一（10月5日）正式签署了一项为期三年的谅解备忘录，旨在加强两国在反兴奋剂领域的合作与知识共享。

这份备忘录为新中两国机构深化交流提供了框架，双方将探讨在五个关键领域的合作机会：反兴奋剂教育、兴奋剂控制、能力建设、情报与调查，以及治疗用药豁免。通过这些交流，双方机构能够分享彼此的知识、经验与实践做法，从而进一步提升各自的反兴奋剂能力。

在兴奋剂控制方面，双方机构将分享制定“兴奋剂检查计划”（Testing Distribution Plans）的经验。值得注意的是，在遵守适用的法律和准则的前提下，当两国各自管辖的运动员身处新加坡或中国境内时，双方机构可能会互相对这些运动员进行兴奋剂检查。

与此同时，这个谅解备忘录也将促进双方人员的能力建设与知识交流，可能开展的项目包括培训工作坊、学习考察与网络研讨会等，以期巩固双方机构的综合能力，并促进实践经验的交流。

针对此次签署备忘录，新加坡反兴奋剂机构理事会主席张思乐指出，国际合作是保护运动员以及推广“纯净体育”（Clean Sport）集体努力中的重要一环。

张思乐指出：“与中国反兴奋剂中心的这项伙伴关系，为我们深化交流、相互借鉴经验以及加强反兴奋剂能力提供了一个重要的平台。通过携手合作，我们可以继续维护体育的诚信，共同为运动员创造一个公平、干净的体育环境。”