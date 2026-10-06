（东京法新电）西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期二（10月6日）在东京举行的日本网球公开赛男单决赛中以7比6（4）、6比4直落两盘击败捷克选手莱赫卡（Lehecka），夺得伤停四个月复出后的首座冠军奖杯。

作为本届赛事的头号种子兼卫冕冠军，现世界排名第三的阿尔卡拉斯在东京面对世界排名第19位的莱赫卡时，遭遇顽强抵抗，但最终仍然捧起自今年2月卡塔尔公开赛以来的首座冠军奖杯。

这是阿尔卡拉斯在经历手腕伤病复出后参加的第三项赛事，此前他曾打入美国网球公开赛八强并出战拉沃尔杯。这座奖杯是他本赛季收获的、包括澳大利亚网球公开赛在内的第三个单打冠军，同时也是他职业生涯斩获的第27座巡回赛单打冠军。

辛纳宣布提前结束2026赛季

值得一提的是，就在决赛前数小时，现世界排名第一的意大利名将辛纳（Sinner）宣布，由于膝伤持久不愈，他决定提前结束自己的2026赛季。

此前，阿尔卡拉斯在与莱赫卡的交手记录中以3比1领先，后者正在寻求个人本赛季的首个冠军。

决赛首盘，自信满满的莱赫卡一上来便完成破发，没给头号种子任何适应时间。随后，这名西班牙球星在中盘漫长的缠斗中实现反破发，并在接下来的发球局中打出极其凶悍的进攻。面对韧性十足的莱赫卡，阿尔卡拉斯在首盘抢七中凭借两次惊艳绝伦的放小球锁定胜局。

第二盘中，莱赫卡继续给卫冕冠军制造麻烦，但阿尔卡拉斯在中盘把握住关键破发点，随后稳扎稳打锁定胜局。

按计划，阿尔卡拉斯将于星期三（7日）前往中国出战上海大师赛。去年在东京夺冠后，他曾因“身体原因”在最后时刻宣布退出上海大师赛，并曾公开炮轰网球界过于密集的赛事日程。