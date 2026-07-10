塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）星期二（10月6日）晚，与澳大利亚选手德米纳尔（de Minaur）展开职业男子网球协会（ATP）500中国网球公开赛男单冠军争夺。

首盘他以7比6（3）获胜，次盘德米纳尔首局保发1比0时因身体不适退赛。乔天王因此第七次夺得了中网男单冠军，创下中网34场不败纪录。

作为中网七冠王，公开赛时代唯一保持34场不败的传奇人物，39岁的乔科维奇赛后用华语感谢了中国球迷。

他说：“我爱你们。11年了，我已经不是当时的小伙子了，但永远不变的是我对冠军的期待。我克服了身体上的不适，拿下了这个冠军。这是我第102个冠军，而北京是我唯一不败的地方，这里成为我的家了。”

27岁的德米纳尔发表亚军感言时，看得出来眼睛有些发红，以这样的方式离开决赛场，他坦言很难过，也很遗憾。

他说：“身体不是很舒服，不能坚持打完比赛，但还是要感谢乔科维奇与我一起奉献一场精彩比赛，期待明年重返中网。”

星期二晚上7时，北京国家网球中心钻石球场几乎座无虚席，在1万多名观众加油助威下，乔科维奇开启了“主场秀”。是这名老将继续中网不败神话冲击第七冠成功？还是27岁的“跑动机器”职业生涯首夺中网奖杯并终结乔天王纪录？

由于年龄增长，乔科维奇在本赛季大幅度减少参赛站数，中网只是他参加的第八站赛事。之所以选择中网，是因为这里曾给予他美好的回忆，特别是2015年赛季，他在中网击败巅峰期的西班牙天王纳达尔（Nadal）第六次捧杯，令他难忘。

对此，乔科维奇说：“是的，2015年中网是非常美妙的一年，在这里我取得了最具统治力的赛事胜利之一。我职业生涯中可能是最好的18个月，就是2015年的12个月加上2016年的前六个月，那时我可能打出了我人生中最棒的网球。”

乔科维奇不止面对强硬的对手，同时也在跟岁月作战。（路透社）

作为当年四巨头（乔科维奇、费德雷尔、纳达尔、英国的默里）中最年轻的一位，在其他三人相继退役后，乔科维奇在11年后仍能重返中网并打进男单决赛，发球、控球、关键分能力仍处于顶尖水准，他的表现着实令人感到不可思议。

这也是乔科维奇选择中网的理由：“11年后的我，完全是另一个球员了。但北京有一种特别的魔力，总能激励我不断前行，我感觉棒极了。我喜欢在这里打球，观众支持也令人惊叹。我希望决赛重现当年的表现，让我们拭目以待。”

当乔科维奇2015年所向披靡时，他如今的对手德米纳尔以16岁之龄，刚转入职业网坛。11年来，澳大利亚人从稚嫩走向成熟，在四大满贯中均打进过八强，最新世界排名第九，以五号种子身份第三次征战中网，却是首进男单决赛。

当乔科维奇2015年所向披靡时，他如今的对手德米纳尔（图）以16岁之龄，刚转入职业网坛。（路透社）

本届中网，乔科维奇晋级之路含金量极高，但也很艰难。前四轮他共打了近10个小时。复赛三盘逆转头号种子德国球星兹维列夫（Zverev），以及半决赛以7比5、5比3领先三号种子俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev），都各打了两个多小时。

‌德米纳尔则相对轻松。半决赛以6比4、3比2领先波兰选手胡尔卡奇（Hurkacz）时，后者因内收肌拉伤退赛，使他得以保留了更多的体能。此外，他曾与乔科维奇四次交手，尽管一胜三负，但在硬地面对乔天王也有经验和底气。

对此，乔科维奇很清醒。他说：“我预感这又会是一场极耗体能的硬仗。我不会拿到太多轻松得分的机会，我必须以最充沛的精力走上球场打出最佳表现。”

德米纳尔则说：“当乔科维奇状态在线时是极难被击败的。比赛会非常艰难，但这正是我来这里的目的，我为此感到兴奋，我期待着挑战，我将为冠军而战。”

这是一场典型的“防守韧性”对“全能控制”之战。首盘比赛开始后，乔天王凭借24个大满贯冠军的决赛底蕴、情绪管理及阅读比赛的能力，迅速进入状态，而德米纳尔也毫不示弱，以充沛体能和顽强韧性，不断提升状态，紧咬比分。

前12局双方均各自保发，乔科维奇共拿到了两个破发点但都未能兑现。比赛进入抢七，乔科维奇先保再破，以2比0领先。德米纳尔失误增多，以2比4落后。易边后，乔科维奇打得非常冷静，利用发球节奏最终以7比6（3）胜出。

首盘对决，耗时超过一个小时，乔科维奇盘休阶段叫了一个医疗暂停。（路透社）

首盘对决，耗时超过一个小时。盘休阶段，乔科维奇叫了一个医疗暂停，德米纳尔同样要了医疗暂停并回到了休息室进行处理。重回球场看到他左大腿上进行了包扎，次盘开始后看出他的腿无法充分移动，首局保发成功后突然宣布退赛。赛后，中网组委会给出的德米纳尔退赛官方原因是左内收肌拉伤。

德米纳尔退赛后，难掩落寞神情。（路透社）

德米纳尔是乔科维奇在中网赛场上隔网相对的第30个对手，其中有22个已退役，他成为了ATP改制以来最年长的500赛冠军。

乔科维奇说：“说实话，我度过了充满困难和挑战的一年，而且并没有太多好的结果。在澳网决赛之后，我不知道自己会怎么样。北美赛季表现很糟糕，无论是精神上还是身体上，都经历了很多困难。

“我这次到北京很早，就是要把自己调整到最佳状态，尽可能做好准备。我总是对自己抱有很高的期待，尤其是你在某个地方从来没有输过球，你会更加渴望做得更好。在这里开始时，我还是设法克服了困难，扭转了一些比赛。”

乔科维奇（右）在颁奖礼上和对手德米纳尔互动。（路透社）

岁月没有磨灭乔科维奇那颗永远争冠的心，中网第七次捧杯，也是他本赛季收获的第一个冠军。

他说：“我很幸运地在这里度过了开心的一周，北京一直是我的福地，我为自己在这里取得的成果感到非常自豪，而且这个冠军在最好的时机到来，大大增强了我的自信。在三天内击败了三名排名世界前10的选手，证明我仍然可以在最高水平上与最好的球员比赛。这是一个巨大的成就，我非常高兴。”

记者会上有人问这名39岁的老将明年会不会回到北京卫冕，还是为了保持自己的不败纪录，而再次告别中网。乔科维奇笑言：“让我们看看吧。我当然会回到北京，但会是以什么角色，我不知道。一年时间太长，我现在没有那么长远的计划，要看自己的感受、表现，以及身体的恢复速度。我也希望，我的不败纪录保持下去。”