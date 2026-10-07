（巴塞罗那综合电）葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）星期二（10月6日）在他的社交媒体上发表一份近2000字的长文，为他离开国家队训练营道歉，并表示如果有需要，他愿意接受停赛处罚。但与此同时，他也指责国家队主帅何塞·热苏斯（Jesus）出尔反尔，没有兑现让他上场的承诺。

帅罗写道：“我欠国家队队友一个道歉，因为我离开了训练营。

“尽管我与主帅之间的信任已经彻底破裂……我不应该这么做。这完全是我的责任。”

他也向葡萄牙球迷道歉，但坚持认为，他的离队是因为主帅“没有信守承诺”。

他说：“我再次向葡萄牙人民道歉，但对我而言，失信是一件影响深远的事情。

“从那一刻起，我觉得我的存在只会对球队造成伤害，而我做了自己一直说的，如果觉得自己无法发挥作用，就会做的事——收拾行李离开。”但帅罗强调，他仍愿意为国家队效力。

回顾事件始末，热苏斯在上周末的欧洲国家联赛对阵挪威的比赛中，让帅罗全场全程坐板凳。在葡萄牙2比1战胜挪威后，热苏斯说，帅罗在对垒丹麦的比赛中也不会首发，41岁的帅罗随后离开国家队训练营。

按照帅罗的说法，世界杯后才上任的热苏斯原本提议，他只在主场进行的首场和最后一场比赛中担任首发，无须随队前往挪威和丹麦参加客场比赛，但帅罗拒绝这项安排。他认为作为队长，如果他留在葡萄牙，让队友出征，会树立不好的榜样。就在对挪威的比赛前，热苏斯询问他能否上场30分钟。他答应了，并从下半场开始热身，但最终没有获得上场机会。

帅罗直言：“主帅没有兑现对我的承诺。”

不仅如此，帅罗还说热苏斯原本同意会在对丹麦的赛前记者会上向他道歉，但对方随后在记者会上的说法，却和两人谈话时达成的共识完全不同。帅罗声称：“这是他第二次没有兑现承诺。我决定离开训练营，不再等待更多失信的承诺。”

不过，帅罗承认他离队的行为应该受到处罚，并认为他作为队长理应受到更严厉的处罚。

他写道：“我不是普通球员，而是球队队长，这反而应该成为加重处罚的因素。”