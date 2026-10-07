（伦敦综合电）英格兰国家足球队队长哈里·凯恩（Harry Kane）在他的里程碑之夜攻入两球，助球队以3比0轻取捷克，距离晋级欧洲国家联赛八强仅一步之遥。

这名目前效力于拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的球星星期二（10月6日）迎来代表英格兰出场的第125场比赛，这让他追平名宿彼得·希尔顿（Peter Shilton）保持的英格兰男足出场纪录。

追平希尔顿125场出场纪录 凯恩：远超我最疯狂想象

本场比赛，捷克后卫曹法尔（Coufal）在第27分钟就大摆乌龙宴，在试图解围时不慎将凯恩的传球挡入自家龙门。

上半场结束前五分钟，英格兰终于不靠他人，以一轮流畅的进攻配合攻破对方龙门。安德森（Anderson）一脚巧妙的挑传，将球送到右路的罗杰斯（Rogers）。罗杰斯不停球直接将球凌空扫入禁区，恰好落到高速插上的凯恩面前，后者顺势完成射门。

下半场开局阶段，凯恩在英格兰再次发动流畅攻势后，射门击中横梁，距离梅开二度仅差几厘米。

但这名本赛季金球奖候选人之一很快就完成梅开二度。第57分钟，霍尔（Hall）开出角球，凯恩在后点头球破门，让现场球迷陷入疯狂。这名英格兰队长最终在完场前八分钟，在全场球迷起立鼓掌的欢呼声中被换下。

11年前为英格兰国家队献出处子秀的凯恩说，能够追平希尔顿的纪录“远超他最疯狂的想象”。他在赛后受访时说：“对我个人和球队而言，这都是一个完美的夜晚。”

这两个进球是凯恩在国家队的第90和第91个进球，他也不排除接下来追击葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）的146球国家队进球纪录。

现年41岁的帅罗过去23年为葡萄牙攻入146个进球，是国家队进球历史最高者。

33岁的凯恩坚称，他不打算这么早退役，当被问到现在是否放眼帅罗的纪录时，他说：“看看我们最终能走多远吧！

“我们现在是从50多球开始算起，距离那个目标还非常遥远，但谁知道呢？我目前的状态很好。

“我之前也说过，我曾经共事过的一些球员到了30多岁，依然处于最高水平，甚至还有人踢到40多岁。对我来说，我会一个赛季一个赛季地看。只要我觉得还能帮助球队……我就会继续留在这里。”

这场胜利让英格兰在小组赛仅剩两轮的情况下，以六分的优势稳坐小组第二。领头羊西班牙本轮后已确定晋级八强，英格兰预计也将在明年3月的下一场小组赛后加入他们。