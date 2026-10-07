（布宜诺斯艾利斯法新电）天下终究无不散之筵席，阿根廷足球巨星梅西（Messi）星期二（10月6日）在布宜诺斯艾利斯为长达21年的国家队生涯画下句点。他在自己的最后一场国家队比赛中两传一射，助阿根廷在国际友谊赛中以3比0战胜贝宁，完美谢幕。

梅西的国家队最后一舞吸引约8万5000名球迷涌入纪念碑球场观战。

梅西多次拭泪 难掩不舍

赛前，载着梅西和其他阿根廷球员的巴士在前往球场途中经过夹道欢送的人群，梅西一度拭去眼泪。

梅西之后带着三个儿子一起踏上球场，并向看台上的妻子安东内拉·罗库佐和母亲塞莉娅·库奇蒂尼挥手致意。

梅西（前排中）一度控制不住自己的情绪，掩面哭泣。（法新社）

开赛前不久，一件巨型阿根廷球衣铺在球场草地上，球衣印有象征着梅西的10号，并在号码上方写着“Gracias”（谢谢），现场球迷随即报以雷鸣般的欢呼声。

赛前进行奏国歌仪式时，阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）无法抑制自己的情绪，泪水夺眶而出，梅西则是努力控制着自己，泪水在眼眶里打转。

比赛进行到第10分钟时，比赛一度暂停一分钟，向梅西的10号球衣致敬。全场球迷以长达一分钟的掌声，向这名前巴塞罗那（Barcelona）和巴黎圣日耳曼（PSG）球星致意。现场再次燃放起烟花，现场DJ喊道，“感谢你莱奥（Leo，梅西），感谢你队长”，球迷们则唱起献给梅西的歌曲。

梅西（右一）在攻入自己的最后一个国家队进球后，与队友们开心庆祝。（路透社）

在比赛正式开始后，阿根廷在上半场占据主导，但无法取得进球。下半场，梅西终于为阿根廷打开局面，他在为老队友奥塔门迪（Otamendi）和后辈帕斯（Paz）送出助攻后，于第71分钟以罚球命中龙门。这是他为国家队献出的第126个进球，以最完美的姿态完成他的国家队最后一舞。

终场哨声响起后，球场举行无人机表演，无人机拼出梅西的模样。（路透社）

终场哨声响起后，球场举行无人机表演，无人机拼出梅西的模样、他的10号球衣、他的射门，以及举起世界杯等图案，梅西又一次眼含热泪。

梅西：今后不再回来会非常痛苦

这名率领阿根廷夺得2022年卡塔尔世界杯冠军，终结球队长达36年世界杯冠军荒，以及两次夺得美洲杯冠军的队长，在赛后向现场球迷致辞时说：“能够穿着这件球衣奋战超过20年，对我来说是莫大的荣幸。

“即使我们曾面对最艰难的时刻，即使我个人也曾处于最低谷，我从未停止拼搏，也从未停止为这支球队效力。

“今后不再回来，对我来说将会是非常痛苦的。我发誓，我希望自己能够一辈子踢下去，因为能够代表阿根廷国家队踢球，是一个人所能拥有的最美好经历。

“如今，我正经历着职业生涯最难过的一天，因为今天我必须向国家队告别，向你们所有人告别。

“但从今以后，我会站在你们这一边，和球迷们一起，为所有阿根廷球员加油，为每一个披上这件球衣的人加油。我们永远团结在一起。”

尽管结束国家队生涯，但梅西还将继续为美国职业足球大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami）效力。

阿根廷球迷在球队对贝宁的国际友谊赛前，手持印有梅西肖像的纸板剪影，向这名阿根廷球星致敬。（法新社）

梅西在上届世界杯协助阿根廷夺冠后，其实已考虑过退役，但最终还是决定为球队再战一届世界杯。然而，随着阿根廷在今年中的美加墨世界杯闯入决赛后不敌西班牙，卫冕失败，而几乎在他整个职业生涯中都伴随左右的父亲又在不久后因病去世，这双重打击可说是让梅西心力交瘁，最终在8月31日通过自己的社交媒体宣布决定从国家队退役的消息。

在阿根廷对贝宁国际友谊赛前夕，阿根廷罗萨里奥国家旗帜纪念碑前展示一件巨型球衣，以纪念梅西告别国家队。（法新社）

梅西2005年首次代表阿根廷国家队出战，他最终以208场国家队比赛、126个进球的纪录告别这支他为之付出一切的球队。