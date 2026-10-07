（斯普利特法新电）梅里诺（Merino）替补登场梅开二度，帮助新科世界杯冠军西班牙星期二（10月6日）以2比1逆转克罗地亚，提前两轮锁定欧洲国家联赛八强席位。

佩里西奇（Perisic）第17分钟为主场作战的克罗地亚先拔头筹，但梅里诺下半场替补上场后扳平比分。

比赛结束前10分钟，佩里西奇因累计两张黄卡而被罚下。梅里诺随后把握机会，以一记精彩的射门完成梅开二度，助球队提前出线。

梅里诺在赛后受访时说：“能够帮助球队，我非常开心。这又是一场我从替补席上场并取得进球的比赛。

“即使因为无法获得更多上场时间而感到沮丧，我还是会以最积极的态度上场……但这支球队就像一个大家庭，而这总是很明显地体现出来。”

西班牙已连续42场保持不败

在梅里诺的助力下，西班牙在欧国联A级联赛第三组四战全胜，以三分力压英格兰，率先出线。此外，这场胜利也让西班牙的不败战绩延长至42场。

主帅德拉富恩特（de la Fuente）说：“我们的目标就是继续赢球。我们已经连续42场不败，希望这个纪录能够继续延续下去。

“这支球队让我感到非常自豪，能够拥有这些球员，我真的非常幸运。”

克罗地亚上星期六（3日）刚以0比7惨败给英格兰，本仗他们众志成城，要争回颜面，结果西班牙门将西蒙（Simon）一次解围不远，让佩里西奇逮到机会补射破门，主队如愿取得良好开局。

就上半场而言，克罗地亚的表现更佳，但梅里诺下半场替补上场后，再次展现他超级替补的特质，在第61分钟为西班牙扳平比分后，再于第88分钟攻入制胜球。

谈到梅里诺，德拉富恩特说：“能够执教这样的球员是一种荣幸。”

德拉富恩特当初在梅里诺伤愈后便立即将他召进西班牙的世界杯阵容。他说：“他（梅里诺）已经充分证明，当初我为什么就算扛着他，也要把他带去世界杯。”

在美加墨世界杯赛上，梅里诺在西班牙对葡萄牙的16强赛中攻入绝杀球。复赛对阵比利时，他也在替补上场仅仅两分钟后建功，将西班牙送入半决赛。