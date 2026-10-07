（布宜诺斯艾利斯综合电）阿根廷超级球星梅西（Messi）星期二（10月6日）在自己的最后一场国家队比赛中两传一射，助阿根廷在国际友谊赛中以3比0战胜贝宁，在布宜诺斯艾利斯为长达21年的国家队生涯画下句点。

统治足坛的一代球星从国家赛事退场，梅西的现任和前任队友纷纷在社交媒体上向他致敬。

曾与这名阿根廷前锋在巴塞罗那（Barcelona）和巴黎圣日耳曼（PSG）两度并肩作战的巴西前锋内马尔（Neymar）说：“不仅是阿根廷，全世界都要感谢你为足球所做的一切。

“谢谢你让我更加热爱足球。能与你同场竞技是我的荣幸，而能与你并肩创造历史，更是莫大的荣耀。”

梅西在国家队和现俱乐部迈阿密国际（Inter Miami）的队友兼挚友德保罗（De Paul）说道：“他让我不仅在足球方面不断成长，也让我作为一个人不断进步。

“我成为了一个更好的人、更好的运动员、更好的父亲，也是更好的朋友。

“我想告诉他，我爱他。他知道他是我的兄弟，也知道他拥有一颗无比宽广的心。”

阿根廷前队友迪马利亚（Di Maria）说：“看到他如此快乐，看到他因倾尽所有而拥有的那份坦然与平静，这让我们大家都感到欣慰。

“我终身感谢他。”

梅西效力过的球会也在社媒发文感谢他对足球做出的贡献。巴塞罗那说：“从2008年北京奥运会的那枚金牌，到一段令人难忘的职业生涯——身披‘蓝白军团’战袍，他每一步都在书写历史。恭喜你，里奥（梅西），是你让阿根廷队的球衣更具传奇色彩！”

巴黎圣日耳曼则写道：“与阿根廷的一段难忘的篇章结束了，尽情享受吧，梅西。”

梅西目前效力的美国职业足球大联盟（MLS）球会迈阿密国际则表明：“伟大永不落幕，迈阿密见！”