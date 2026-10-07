（名古屋综合电）2026年爱知—名古屋亚运会虽已落幕，但赛场外的风波仍未平息。针对泰国台科搏（Teqball）队在亚运会期间抱怨餐食不足一事，亚运会组委会主席大村秀章在赛后的发布会上竟然直言“根本就不想让他们来”，迅速引发外界争议。

本届亚运会伊始，泰国台科搏队就有成员在社交媒体发布视频，称组委会提供的餐食分量太少吃不饱。因此他们表示只能自掏腰包，前往吉野家等餐馆就餐。亚运会组委会曾于9月22日对此事给出回应，澄清餐食并非由组委会提供。

大村秀章在星期二（10月6日）的例行发布会上，回顾了此次事件。他解释说，台科搏是在今年2月份应亚奥理事会请求，才列入比赛项目的，本不是计划内的赛事。大村秀章强调，当时的条件是组委会无需承担赛事运营及任何费用，包括住宿、餐饮，以及交通等事宜，均由各运动总会自行负责处理，组委会不提供任何支持。

对于泰国队在网络上的抱怨，大村秀章表达了强烈的不满。他说，泰国台科搏队拍摄的视频就是为了刷流量，并严厉批评道：“他们说‘就这点食物吗？’，这太过分了。我不知道他们来这里到底是为了什么，我根本就不想让这样的人来这里。”

鉴于大村秀章早前已就亚运会组织工作中的各种失误公开道歉，他的这番不友善言论，令不少人感到意外。

事实上，本届赛事的后勤保障工作屡遭诟病。据报道，餐饮短缺问题是由另一家负责餐饮的机构所引起的。

今年9月，泰国奥林匹克委员会的一名官员就曾批评本届亚运会的组织工作，如同混乱的“抢椅子”游戏，泰国运动员也抱怨了住宿条件差和交通不可靠的问题。在一系列投诉发生后，名古屋市长随后出面，给运动员带来的“不便”表达了歉意。