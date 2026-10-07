我国二号男单郑加恒星期三（10月7日）在北极羽毛球公开赛第一圈赛事中，以2比1逆转爱尔兰选手阮日闯入16强。

郑加恒之前和阮日在巡回赛曾交手三次，对后者保持二胜一负的战绩，不过两人最近一次交锋是今年6月的澳洲羽毛球公开赛，当时由阮日以直落两局胜出。

郑加恒第一局开赛后建立3比0的领先优势，但阮日3比3扳平比分后，就没有再落后，他以11比7进入局间歇后，一鼓作气以21比14先拔头筹。

阮日在第二局前半段延续之前的势头，但郑加恒在7比11进入间歇后找回状态，将比分追到13平，最后一路领先以21比16扳回一局。

来到决胜局，阮日仍然一早就建立领先优势，但郑加恒3比9落后时顽强追到11平，阮日之后想方设法都摆脱不了新加坡选手的纠缠。郑加恒来到了局末关键分牢牢把握机会，最终以23比21力压对手，整场比赛费时1小时15分钟。郑加恒在16强赛的对手将是丹麦四号种子安东森和印度好手普兰诺伊之间的胜者。

在前一天举行的女单第一圈比赛中，我国羽坛一姐杨佳敏同越南好手阮垂玲苦战三局先盛后衰，以21比19、19比21、15比21遭到逆转，无缘晋级16强。