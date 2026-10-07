2026年中国网球公开赛女单16强赛激战正酣。美国三号种子可可·高芙（Coco Gauff）意外不敌比利时选手埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens），无缘八强。而中国金花郑钦文则历经三盘鏖战，击败赛会最大黑马阿丽娜·查拉耶娃（Alina Charaeva）。

在星期三（10月7日）的比赛中，22岁的可可以两个3比6败下阵来，这也终结了她对30岁的埃莉斯此前的五连胜纪录。

可可此前曾透露，她在星期一（5日）击败中国本土小将孙心然后，在社交媒体上遭遇了疯狂的种族歧视网络暴力。在赛后新闻发布会上，当被问及过去36小时的感受时，可可坦言：“我不想说谎，这确实让人感到有些筋疲力尽。我只能关掉手机继续前进，因为你对此无能为力。”

整场比赛中，可可失误频频，共出现34次非受迫性失误。在第二盘1比4落后时，她甚至向场边的团队透露自己“没有能量”，感觉快要晕倒。

作为赛会13号种子，这是埃莉斯第七次参加中网，也是她首次闯入该项赛事的八强。接下来的八强战中，埃莉斯的对手是六届大满贯得主伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）。

晚间7时，面对此前连克强敌的阿丽娜，郑钦文在首盘迅速进入状态，以6比1轻松先下一城。不过，阿丽娜在第二盘展开顽强反击，以6比2扳回一盘。决胜盘中，郑钦文顶住压力，以6比4锁定胜局。

整场比赛耗时2小时11分钟，郑钦文火力全开，共轰出35个制胜分以及7记发球直接得分（Ace）。凭借这场关键胜利，郑钦文成功锁定八强席位，并如愿斩获215个WTA积分与约19万美元（约24.3万新元）的晋级奖金。