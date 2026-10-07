新加坡男双头号组合冯耀恩／郭勇星期三（10月7日）以3比0完胜斯洛文尼亚组合达科·约奇克／丹尼·科祖尔，晋级世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯男双八强。他们将在8日与中国组合温瑞博／袁励岑争夺一个半决赛席位。

打进八强，追平了去年中国大满贯战绩，郭勇说：“我们对自己的双打还是有一定自信，知道我们的水平在那里，即使输球也知道问题在哪里，所以每次比赛前，我觉得心里还比较有底。还有我们是一个团队，可以一起在场上克服困难。”

这是双方首次交手，九号种子新加坡组合首轮享受轮空待遇。斯洛文尼亚组合方面，28岁的达科·约奇克个人能力突出，排名世界男单第12。29岁的丹尼·科祖尔第71。双方非长期固定搭档，但男双却升至第37。本届比赛，他们首轮以3比1战胜世界第12的智利组合古斯塔沃·戈麦斯／尼古拉斯·博格斯晋级16强。

尽管对手单打实力超强，但在双打中冯耀恩／郭勇的配合更加默契，进入状态更快，跑位和衔接上都更熟练。以两个11比9、11比6直落三局，晋级八强。

以3比0战胜对手，郭勇赛后坦言没有想到。他对《联合早报》说：“赛前我们有想到尽管对手配对时间不长，但他们各自的单打实力很强。所以我们知道会遇到一些困难，要做好准备，发挥好我们的强项控制住他们，打出我们的默契。此外，我们在发球接发球上抠得比较细，无谓失误也少，把自己东西都打出来了。”

舒麟茜不敌中国劲旅陈幸同

在女单正赛首轮以3比0爆冷击败德国名将单晓娜晋级32强后，我国20岁小将舒麟茜7日挑战次轮对手世界排名第七的中国名将陈幸同，争夺女单16强席位。

最新世界排名第78的舒麟茜尽管以6比11、4比11、6比11失利，但虽败犹荣。

我国女单舒麟茜（图）不敌世界排名第七的中国名将陈幸同，止步32强。（中国大满贯组委会提供）

首局比赛，舒麟茜打得积极主动以6比5领先，双方打出多拍精彩对攻，赢得全场掌声。但毕竟陈幸同技战术和经验更强，追成6平后连续得分。

次局，我国小将没有太多机会。第三局，她在4比9落后时连追两分，迫使对手暂停。对此，原本因输球情绪低落的舒麟茜说：“能让对手暂停，我是不是该开心一点。”

复盘整场比赛，舒麟茜说：“我觉得自己没有做到特别差，但也没有特别好。因为第一次在主场馆比赛，一出场看到那么多人，有点紧张有点懵，说自己完全不受影响是不可能的。我觉得陈幸同打得也挺紧的。打到6平后，自己没有那么坚定，发球也没有抢攻，前三板没有给她任何压力，这样后面就很难打了。”

陈幸同把第一次交手的舒麟茜称为“小朋友”。赛后，她说：“这个比分看着好像轻松一点，其实在场上自己也没有感觉到很轻松。其实我觉得小朋友的发球包括相持的节奏还是有一点跟别的选手不太一样，在前三板相持上还是很有自己的特点。跟她打没有感觉自己比她强很多，只是在整体稳定性上自己会稍微好点。”

新加坡队主帅井浚泓点评比赛时说：“对陈幸同也知道是一场非常难打的球。舒麟茜首局开始打得不错。6平以后，她的无谓失误比较多一点。对方球的落点和节奏也把她限制住了，还是自己主动搏杀、主动得分的球，稍微显得薄弱点。”

止步女单32强后，7日晚舒麟茜再度出战，与黎明映合作冲击女双前八。她们的对手是七号种子中华台北组合简彤娟／李昱谆。后者作为长期搭档，跑位和衔接更熟练，配合更默契，以往战绩更好，擅长用落点和节奏变化打乱对方。

舒麟茜／黎明映未能打出自己的单板质量，发球和前三板均被对手压制，以7比11、8比11、6比11告负。值得一提的是，次局她们追到8比9时，黎明映发球被判罚犯规送分，场上变成8比10，这让新加坡小将的心态受到了影响。

中国名将孙颖莎意外落马

在7日晚女单正赛第二轮比赛中，世界头号中国名将孙颖莎在以11比8先赢首局的情况下，以4比11、两个10比12连丢三局，被从资格赛突围的泰国一姐奥拉万逆转无缘女单16强，爆出本届中国大满贯开赛以来的最大冷门。此前，奥拉万在正赛首轮击败了我国的曾尖晋级女单32强。

世界头号中国名将孙颖莎（图）被泰国一姐奥拉万逆转无缘女单16强，爆出本届中国大满贯开赛以来的最大冷门。（中国大满贯组委会提供）

尽管失利，但孙颖莎在赛后记者会上还是先点赞对手。她说：“我觉得首先今天奥拉万的发挥非常出色，她整场比赛的准备包括在场上的发挥打得非常好。”

谈到比赛，孙颖莎说：“我觉得输赢、状态好与不好，对于运动员来说还是很正常的。其实，可能每个运动员都会经历一些起伏，包括遇到一些各种的困难。”

不过，据孙颖莎透露，输球主要还是身体方面的原因。她说：“亚运会结束以后马不停蹄来到了北京大满贯，其实自己非常想打好这一站比赛，但亚运会整个赛程的紧密度，包括强度还是消耗比较大，来到北京后在昨天晚上（6日）一直处于发烧的状态。尽管今天（7日）烧退了，身体上还是有一些不舒服。”

孙颖莎希望自己以最快的时间去恢复好身体，完成好今天的比赛，但身体导致其无法发挥出水平。

她说：”确实不是特别尽意，有些遗憾，运气也差了一些。”

孙颖莎说：“我会利用接下来半个多月的时间调整和加强好身体，希望能以最饱满的精神状态去迎接下一站法国冠军赛。当然我也希望大家不要过度猜测，因为我的身体状态目前还在一个可控范围内。我会配合治疗，该吃药也吃药，希望大家多给予一些鼓励。不要过度担心，我希望，我以最快的时间去恢复好身体。”