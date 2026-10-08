（路透电）梅西（Messi）星期三（10月7日）从国家队退役一天后说，自己已经开始想念代表国家出战的时光。葡萄牙队长克·罗纳尔多（C. Ronaldo）随后也搁下足球史上最伟大的双雄竞争之一，向这名阿根廷球王致以崇高敬意。

现年39岁的梅西在星期二（6日）于布宜诺斯艾利斯纪念碑球场逾8万5000名球迷的见证下，最后一次身披阿根廷队蓝白战袍上演大师级演出。在3比0击败贝宁（Benin）的友谊赛中，梅西二传一射独造三球，为他辉煌的21年国家队生涯完美地落下帷幕。

梅西在社媒发布的长文中说：“星期二是我最后一场比赛，而我已经开始想念身穿蓝白战袍的日子。但我知道自己做出了正确的决定。这是一段不可思议的旅程，充满欢笑，也伴随着一些悲伤，但我敢肯定，我走过的每一步都是值得的……

“我不想忘记迭戈（马拉多纳，Diego Maradona），是他将我们国家送到了应有的高度。正如我一直所说的，我知道无论是在这里陪伴我们，还是在天上，在我们走过的每一步里他都在庇佑着我们。

“感谢我效力过的每一家球会，感谢你们始终尊重我的感受，并允许我在需要穿上国家队战袍时全力为我的国家奋战……”

作为队长，梅西曾率领阿根廷队夺得2022年卡塔尔世界杯冠军、2021年与2024年两座美洲杯冠军，以及2022年欧美杯冠军。

这名目前效力于迈阿密国际（Inter Miami）的超级巨星补充说：“我很感激。我非常爱你们每个人；我会想念你们，也将永远感谢你们一直陪伴在球队身边、陪伴在我身边。”

在两人的整个职业生涯中，梅西与罗纳尔多一直在争夺这一代最伟大球员的至高荣誉。在梅西发文后，现年41岁的葡萄牙巨星也在社交平台上回复贴文致敬。

他说：“里奥（梅西），在为你国家效力，捍卫荣誉这么多年后，你已经创造永载史册的历史。我对你在阿根廷队所取得的成就抱有最崇高的敬意。给你一个拥抱。”

与此同时，罗纳尔多目前正因此前突然离开葡萄牙国家队训练营，而与主教练若尔热·热苏斯（Jorge Jesus）陷入纠纷之中。