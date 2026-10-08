（那不勒斯路透电）意甲球会那波利（Napoli）星期三（10月7日）宣布，中场悍将麦克托米奈（McTominay）在接受纠正心律失常的微创手术后，已正式获得医疗许可重返赛场。

这名现年29岁的苏格兰国家队中场在被诊断出患有轻微良性心律失常后，今年9月在曼彻斯特的斯拜尔医院接受预定的射频消融手术。

经过进一步的诊断与身体测试，医疗团队确认麦克托米奈身体状况良好，已获准恢复竞技运动。目前他已重返那波利的日常训练，并可供主帅阿莱格里（Allegri）挑选安排出场。

那波利发布官方声明说：“斯考特·麦克托米奈接受了进一步的诊断测试，结果显示他完全符合参赛条件。因此，在经历一段时间的单独训练后，这名那波利球员已恢复与全队的合练。”

自8月30日以来，麦克托米奈未代表球队登场，其间错过了那波利在意甲联赛中2比3不敌上届冠军国际米兰（Inter Milan）的比赛，以及欧洲冠军联赛负于阿申纳的较量。

目前在意甲积分榜上暂列第九位的那波利，定于星期六（10日）主场迎战暂列第六位的升班马弗罗西诺内。