（巴黎法新电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）前后卫拉蒙·维加（Ramon Vega）星期三（10月7日）正式宣布，计划在明年的国际足球联合会主席选举中挑战现任主席因凡蒂诺（Infantino），成为首位公开宣布参选的竞争者。

现年55岁的维加曾是瑞士国家队的主力中卫，自2004年挂靴退役后任职金融界。这并非维加首次表达对国际足联最高管理职位的雄心，他早在2015年布拉特（Blatter）因贪腐丑闻辞职后，就曾考虑过参选。维加在2022年也曾试图挑战同胞因凡蒂诺，但当时因未能获得足够的足总成员支持而无缘进入正式候选人名单。

维加在接受法新社采访时说，相比以前，国际足联各成员足总如今对于拥抱变革的态度“开放得多”。他说：“与当年相比，如今的情况已经发生了巨大变化”。

维加在发表的一份长达11页的竞选文件中说：“我选择参选，是因为我的人生经历让我准备好去为这项运动服务。我相信自己肩负着责任与社会使命去保护和捍卫足球——保护它的诚信、它的人民，以及它的未来。”

因凡蒂诺过去几个月面临持续高涨的舆论压力与内部反对声浪。此前他曾试图建立商业子公司来独立运营世界杯和球会世界杯等核心赛事的计划搁浅，导致他失去众多国际足联成员足总的支持。

上周，瑞士足球总会正式撤回对因凡蒂诺的支持，理由是对他在透明度、问责制，以及机构责任方面的履职表现深感担忧。

维加在其竞选材料中说：“整个足球大家庭的信任与信念已经受到严重破坏，我们必须重建这两者，恢复国际足联的公信力，并重新团结全球足球大家庭。”

维加最终能否进入正式候选人名单仍未确定。根据规定，竞选者必须首先获得国际足联211个成员足总中至少五个足总的支持，并被其中一个足总提名。此外，规则还要求候选人必须在过去五年中至少有两年参与足球事务，并顺利通过资格审查。

所有潜在的竞选者必须在11月18日之前满足上述所有标准，才能正式获得参选资格。