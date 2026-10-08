（柏林综合电）尽管欧洲各大篮球球会前一天拒绝美国职业篮球赛（NBA）关于联手举办一项全新洲际赛事的提议，但希腊豪门帕纳蒂奈科斯（Panathinaikos）老板吉安纳科波罗斯（Giannakopoulos）星期三（10月7日）仍发出必须与NBA合作这一呼吁。

欧洲篮球球会星期二（6日）拒绝NBA的提案，这引发外界对欧洲球队、球员及商业利益争夺战的担忧。据熟悉内情的消息人士透露，欧洲联赛（EuroLeague）的股东球会在意大利举行的会议上拒绝NBA的合作提议，但双方达成协议的大门并未完全关闭。

吉安纳科波罗斯在社交媒体Instagram上发文，呼吁欧洲球会与NBA展开合作。（截图自Instagram）

吉安纳科波罗斯在社交媒体上发文说：“我们齐心协力，把我们热爱的这项运动变成一项让NBA——我再说一遍，是全球顶级的NBA——都想投资并让欧洲联赛成为其版图一部分的赛事。”

他补充道：“带着巨大的敬意，同时也为最终取得的成就感到自豪，我们必须共同找到一个解决方案。”

帕纳蒂奈科斯是驻扎在雅典的七届欧洲冠军，也是欧洲联赛的重量级球队之一。欧洲联赛目前正渴望推进扩军计划，尚不清楚NBA会否提交修订后的提案。

一名资深体育高管透露，任何实质性合作都不太可能在2028年之前展开，因为要在2027至2028年赛季前及时组织一项新赛事难度极大。尽管各大球会目前拒绝这个提案，但与NBA的谈判仍可能继续。

双方联手 望实现利益最大化

法国阿斯维尔（Asvel）俱乐部副主席穆勒（Muller）星期三受访时说：“无论发生什么，我相信正是这13家球会的联盟创造开发赛事的价值。

“至于NBA，我们知道他们的产品极具商业价值、营销出色，且拥有极具盈利的电视转播权。我希望从长远来看，双方能找到一条共同的道路。”

穆勒强调：“对我们而言，一个强大的联赛就是一个统一的联赛。很明显，NBA欧洲和欧洲联赛联手会强大得多。最理想的状态是拥有一个单一、清晰明了的赛事：结合欧洲联赛在竞技和球迷底蕴方面的优势，以及NBA在营销和品牌吸金能力上的优势，但这绝不能照搬旧有模式进行。欧洲联赛已有26年的历史，这是不能被轻易抹去的。”

此外，各球会星期二同意转型为特许经营模式，但并未正式批准将参赛球队从20支扩军至24支的计划，并将举措推迟一个月。转向特许经营模式将使各球会获得比现有长期参赛牌照更具永久性的赛事股份。

据西班牙塞尔电台（Cadena SER）星期三报道，被拒绝的提案中包含一项以5亿2000万欧元（约7亿4600万新元）收购欧洲联赛股份的报价。

纽约大学蒂施全球体育学院副院长兼临床教授凯利（Kelly）指出：“他们有一条明确的路径，可以在一年后的2027至2028年赛季推出赛事。他们完全可以在不挖角任何球会的情况下启动自己的联赛。但更好的方案是与欧洲联赛结盟，并引入其中一些球会，因为这样就拥有

庞大的球迷基础，而无需从零开始。”