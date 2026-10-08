（上海法新电） 西班牙网球巨星阿尔卡拉斯（Alcaraz）在星期四（10月8日）透露，在夺得伤愈复出后的首座冠军奖杯后，自己在上海大师赛开赛前感到“精神爽利”。



这名世界排名第三的23岁名将表明，在经历了导致他从4月一路缺席直至8月美国网球公开赛的手腕伤势后，自己的身体仍在适应高强度的比赛节奏。



不过，他刚于星期二（6日）在东京举行的日本网球公开赛决赛中以7比6（4）、6比4击败莱赫卡（Lehecka）捧冠，带着良好的状态踏上上海的赛场。



阿尔卡拉斯在上海接受采访时对记者说：“我感觉非常好。身体状况良好，精神上也觉得很爽利。我的训练情况非常顺畅，所以让我们拭目以待。”



此前，阿尔卡拉斯在上海大师赛上的最好成绩仅止步于八强，且去年因身体健康问题缺席了本站赛事。这名前世界第一此前曾批评过密集的网球赛程，尤其是美网之后接踵而至的秋季“亚洲赛季”。



阿尔卡拉斯说：“如果我们回顾前几年，这一阶段或赛季的这个部分可能从来都不是我发挥最好的一段时期。”

但他补充强调，自己已经“准备好在上海迎接挑战”。



作为赛事二号种子，阿尔卡拉斯将在第二轮开启个人本届上海大师赛的征程，对手将是阿根廷选手塞伦多洛（Cerundolo）与哥伦比亚资格赛选手尼梅希亚（Mejia）之间的胜者。



随着现世界排名第一的辛纳（Jannik Sinner）在星期二宣布因膝伤提前结束其2026赛季，阿尔卡拉斯的夺冠之路看似相对平坦。他在签表中的主要竞争对手将是现世界排名第二的德国名将兹维列夫（Zverev），以及刚于星期二在北京斩获个人职业生涯第102座冠军奖杯的塞尔维亚传奇老将乔科维奇（Djokovic）。