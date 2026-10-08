我国男双冯耀恩／郭勇星期四（10月8日）以0比3负于中国组合温瑞博／袁励岑，止步世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯男双八强，无缘半决赛。

郭勇在赛后对《联合早报》说：“我觉得对手对球的控制和变化方面做得更好，比我们更胜一筹，他们整体实力还是比我们稍微强一点。”

本届中国大满贯，三号种子的温瑞博／袁励岑和九号种子的冯耀恩／郭勇都在首轮享受轮空待遇。前者次轮以3比2险胜12号种子、日本强档松岛辉空／户上隼辅，后者则3比0完胜斯洛文尼亚组合达科／科祖尔，双方会师男双八强之战。

尽管温瑞博／袁励岑搭档时间不长，但他们在今年7月已夺下WTT美国大满贯男双冠军，具备顶尖的硬实力和关键分的把握能力，最新世界排名升至第七。

新加坡组合则在今年美国大满贯复赛中以1比3不敌头号种子中国组合林诗栋／黄友政，但能从中抢下一局，也展现出他们明显的进步和敢于搏杀的心态。

这是冯耀恩／郭勇首次对上温瑞博／袁励岑。遗憾的是，他们未能发挥出自身的优势，尤其前两局都与对手战成8平后，在关键分上失误，最终以两个8比11、7比11告负。

在2024年WTT年终总决赛男双首轮，冯耀恩／郭勇曾以3比0爆冷战胜头号种子袁励岑／向鹏打进四强。如今再遇袁励岑，是否想过能再次击败对手？郭勇说：“温瑞博还是不太一样，他单打世界排名第15，实力很强。他们那种击球的质量和变化，让我们台上哪里都要盯住，所以球过来的时候不能那么果断出手。”

“我们一直在想办法变，想办法上手，但是他们的变化真的很多，即使我们上手也打不出质量。”

离家一个多月 郭勇归心似箭

从8月底离开新加坡到日本进行封闭训练，到目前为止已经离家一个多月，期间连续征战亚运会和WTT中国大满贯，郭勇和冯耀恩坦言现在是归心似箭，迫切希望回国调整。据悉，他们将在星期五（10月9日）从北京飞回新加坡。

郭勇说：“身体方面觉得还可以，但精力这边还是有一些疲惫。从日本来北京的时候，我和耀恩都有点小生病（感冒），所以现在也想赶快回国，先休息一下，准备这个月下旬的亚洲锦标赛。”他也透露想念妈妈煮的菜。

总结两个大赛的整体表现，郭勇说：“还算比较正常，感觉挺长时间没有进行那种训练营（在日本集训）的训练了，再加上大赛的体验，学到很多以后比赛要面对的东西。这两项赛事的成绩或许不是很出色，但还是觉得有些效果，坚定了自己的决心，会继续好好练下去，该加强的地方要加强。”

冯耀恩则说：“感觉自己状态不是太好，尤其是单打表现一般。双打方面来说就几个关键球，对手变化多时自己无谓失误也多，所以有几个环节要多练一练。”

随着舒麟茜／黎明映在7日晚止步女双16强，新加坡女队8日返回狮城。

女队主教练井浚泓总结队员们的表现时说：“从两站欧洲比赛到亚运会再到中国大满贯，接二连三的比赛，对我们年轻队员来讲是非常好的历练。无论是技术水平的提升还是在场上的韧劲，包括面对困难时的纠缠能力，都有长足进步。”

她还说：“来到北京，尽管大家都很累，但是我们的年轻小将在面对一个个高水平对手时，还是展现出自己的斗志。当然也有一些遗憾，原本可以打得更好一些。所以，我觉得对她们来说不能仅以输赢来定义，更多的是一种累积，得到一种成果。通过亚运会和中国大满贯的锻炼，我相信她们对球的认知，包括未来怎么能够让自己蜕变得更好，都有全新体验和认识，这才是我们最大的收获。”

8日是WTT中国大满贯正赛第五个比赛日，多名种子选手在单打16强赛中出局。男单方面，世界第三的日本名将张本智和以0比3不敌中国29岁老将周启豪无缘八强。女单方面，世界第四的中国选手蒯曼则以2比3首次输给队友朱思冰。