我国二号男单郑加恒星期四（10月8日）在北极羽毛球公开赛（超级500赛）16强中，以18比21和14比21不敌丹麦男将安东森，无缘八强。

这是双方第二次在世界羽联世界巡回赛中交锋，世界排名第32的郑加恒上一次在2025年法国公开赛中同以0比2败给丹麦对手。

首局比赛，世界排名第六的安东森打出11比5的梦幻开局，但郑加恒间歇后逐渐进入状态，并一度将比分扳成12比12。两人随后一直缠斗至18比18，但安东森抓住机会突然发力，连取三分以21比18拿下首局。

易边再战，开局慢热的郑加恒依旧陷入逆境，但他不放弃一路追到13比13。关键时刻，安东森打出一波8比1的进攻高潮，直接以21比14结束比赛。

安东森接下来的对手是中国的胡哲安，后者在中国内战中以21比10及21比16战胜李诗沣。

马国男将连克中华台北选手

当天早些时候，世界排名已跌至第56的马来西亚昔日头号男单李梓嘉以21比17、21比12拿下中华台北的苏力扬（世界第39），保持对战的三连胜，今年也第三度跻身八强。

马国的试验性男双戴伟钦／叶睿庆（世界排名第348）更是以21比19、21比11扳倒中华台北七号种子、双胞胎兄弟组合李芳至／李芳任，勇闯八强。