冠病疫情期间伪造疫苗证明 扎卡被判23万元缓刑罚款
瑞士国家队队长扎卡在承认于冠病疫情曾使用伪造的冠病疫苗接种证明后，被判处15万瑞士法郎的缓刑罚款。 （路透社）
（巴黎法新电） 瑞士国家队队长扎卡（Xhaka）在承认于冠病疫情时期效力阿申纳（Arsenal）期间曾使用伪造的冠病疫苗接种证明后，被判处15万瑞士法郎（约合23万新元）的缓刑罚款。
这名34岁的桑德兰（Sunderland）队长只要在为期两年的缓刑期内不再犯新罪，就无需缴纳这笔罚款。
扎卡在社交平台Instagram上用德语发文称：“我因获取虚假证明而被简易判决判处50天、每天3000瑞士法郎的缓刑罚款，缓刑期为两年。
“我接受这一裁定，并对自己的行为承担责任。感谢过去几周收到的诸多支持信息，这对我意义重大。”
涉案期正效力阿申纳
这一违法行为发生在2022年扎卡效力于阿申纳的时期。随后他于2023年转会至莱沃库森（Leverkusen），并于2025年加盟桑德兰。
代表出场152次的扎卡作为瑞士国家队历史出场次数最多的纪录保持者，他缺席了近期对阵苏格兰、北马其顿和斯洛文尼亚队的欧洲国家联赛比赛。
在星期一（10月5日），扎卡承认自己在冠病危机期间曾出示伪造证明，以逃避强制接种疫苗。
他说：“当时，我对冠病疫苗的问题感到非常焦虑……我对疫苗抱有深度的不信任，并充满了不安与疑虑。
“今天我清楚地看到自己做出了错误的选择。这是一个错误，我深感抱歉。”
他补充说，自己正在“全面配合相关当局的调查工作”。
接下来，瑞士队将在11月13日在欧国联比赛中迎战斯洛文尼亚队，并于11月16日对阵苏格兰队。