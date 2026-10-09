（巴黎法新电） 瑞士国家队队长扎卡（Xhaka）在承认于冠病疫情时期效力阿申纳（Arsenal）期间曾使用伪造的冠病疫苗接种证明后，被判处15万瑞士法郎（约合23万新元）的缓刑罚款。

这名34岁的桑德兰（Sunderland）队长只要在为期两年的缓刑期内不再犯新罪，就无需缴纳这笔罚款。

扎卡在社交平台Instagram上用德语发文称：“我因获取虚假证明而被简易判决判处50天、每天3000瑞士法郎的缓刑罚款，缓刑期为两年。

“我接受这一裁定，并对自己的行为承担责任。感谢过去几周收到的诸多支持信息，这对我意义重大。”

涉案期正效力阿申纳

这一违法行为发生在2022年扎卡效力于阿申纳的时期。随后他于2023年转会至莱沃库森（Leverkusen），并于2025年加盟桑德兰。

代表出场152次的扎卡作为瑞士国家队历史出场次数最多的纪录保持者，他缺席了近期对阵苏格兰、北马其顿和斯洛文尼亚队的欧洲国家联赛比赛。

在星期一（10月5日），扎卡承认自己在冠病危机期间曾出示伪造证明，以逃避强制接种疫苗。

他说：“当时，我对冠病疫苗的问题感到非常焦虑……我对疫苗抱有深度的不信任，并充满了不安与疑虑。

“今天我清楚地看到自己做出了错误的选择。这是一个错误，我深感抱歉。”

他补充说，自己正在“全面配合相关当局的调查工作”。

接下来，瑞士队将在11月13日在欧国联比赛中迎战斯洛文尼亚队，并于11月16日对阵苏格兰队。