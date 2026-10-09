（柏林路透电） 欧洲足球联合会（UEFA）主席塞弗林（Ceferin）星期四（10月8日）宣布，他将寻求连任欧足联主席。这一决定意味着这位体坛重量级人物将退出明年3月挑战因凡蒂诺（Infantino）竞选国际足球联合会（FIFA）主席的潜在候选人名单。

塞弗林在柏林向欧足联旗下55个成员足协的主席及秘书长表示，他将竞选最后一个任期，推翻了此前关于将在当前任期结束后卸任的决定。这位斯洛文尼亚人早在今年8月就曾表示不会在国际足联大选中挑战因凡蒂诺，并于星期四正式确认他将于4月22日在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的第51届欧足联代表大会上竞选连任。

塞弗林说：“我要感谢各个国家足总对我的信任。过去几年我们面临了前所未有的挑战，但我们像一个团队一样共同应对。未来仍有重要工作要做，因此我接受了他们（要求我继续留任）的请求。”

塞弗林发表声明之际，欧足联旗下各成员足总正在持续推动国际足联的深刻变革。欧足联在星期四透露，除了阿塞拜疆之外，其余54个成员足协均对国际足联的改革方案表示支持。

欧足联在声明中说：“单纯的机构改革是远远不够的。各成员足总再次强调，他们已经对现任国际足联领导层失去了信心。”

“国际足联还需要新的领导层：一位备受尊重、能够凝聚人心、深植于足球运动中的人物；一位拥有远见和经验来领导、有能力赢得各个大洲信任，并对发展、改革、诚信与独立性做出明确承诺的领导者。”

此前在星期三，前瑞士国家队后卫拉蒙·维加（Ramon Vega）已正式宣布计划在明年的国际足联大选中挑战同胞因凡蒂诺，成为在11月18日提名截止日期前首位公开表达参选意向的竞争者。

自从今年7月试图引入私营投资者建立新的商业实体，来掌控包括世界杯在内的核心赛事版权失败后，因凡蒂诺便面临着日益激烈的内部反对。面对质疑，因凡蒂诺提出将对国际足联的决策机制进行独立审查，并就强化决策流程向各洲足联、成员足总及利益相关者发起广泛咨询。