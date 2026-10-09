（北京路透电）中国网球公开赛女单赛场即将上演一场备受瞩目的“新星对决”。赛会四号种子、俄罗斯选手米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）在星期四（10月8日）的八强战中，经过两盘抢七苦战，以7比6（4）、7比6（3）力挫同胞叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃（Ekaterina Alexandrova），成功闯入半决赛。她接下来的对手将是捷克小将尼古拉·巴尔通科娃（Nikola Bartunkova）。

19岁的法网冠军米拉在首盘开局便破掉了19号种子叶卡捷琳娜的发球局，取得2比0的领先。然而，随后双方在发球局中均遭遇不小的挑战，叶卡捷琳娜一度以5比3反超比分。不过，这名年轻小将顽强地将比赛拖入抢七，并成功先下一城。

次盘比赛，米拉一度以4比1领先，并在5比3时迎来了发球胜赛局。然而，31岁的叶卡捷琳娜在盘末阶段展开猛烈反扑，将比赛再次拖入抢七。在关键的抢七局中，米拉凭借一记正手制胜分取得3比2的领先，并在最后的六分中豪取五分，最终锁定胜局，这也是她职业生涯首次晋级中网半决赛。

“即使在第二盘我以5比2领先时，我依然能感觉到她给我施加的压力，”米拉在赛后受访时表示。“我觉得她越打越好，而我没能抓住机会。我本可以打得更具侵略性。但这场比赛真的很精彩，我对结果感到非常开心。她今天发挥得不可思议，我很高兴能首次战胜她。”

尼古拉横扫同胞 首闯WTA 1000四强

在星期四稍早进行的另一场八强赛中，26号种子尼古拉仅耗时67分钟，便以6比3、6比0的比分，秋风扫落叶般击败了同胞、赛会七号种子卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova），职业生涯首次挺进WTA 1000级别赛事的半决赛。

20岁的尼古拉在比赛中完全占据主导地位，她以连下五局的强势开局，并在比赛尾声阶段连赢七局，轻松击退了年长自己10岁的温网亚军卡罗琳娜。

“我经常关注她的比赛，”尼古拉谈及卡罗琳娜时说道。“我的打法和她很相似——都会使用很多放小球和网前截击的技术。”

尼古拉在本届中网的表现堪称惊艳，此前她曾在32强赛中爆冷淘汰了四届大满贯得主阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）。在本次赛事结束后，尼古拉的世界排名也将首次跻身前30位。

“赛事开始前我确实没有预料到这样的结果，”尼古拉在赛后新闻发布会上坦言。“赛前一周，我曾和伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）、可可·高芙（Coco Gauff）等多位顶尖球员一起训练，这或许对我有所帮助。我试着多训练、多打比赛，这让我为本站比赛做好了准备，也积累了信心。但老实说，我真的没想到能取得这么好的成绩。”