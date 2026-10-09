（洛杉矶综合电） 据多家媒体报道，被广泛视为因凡蒂诺（Infantino）竞选连任国际足球联合会（FIFA）主席最大潜在威胁的蒙塔利亚尼（Montagliani），打算继续担任中北美及加勒比足联（CONCACAF）主席，而不会挑战这位处境艰难的现任主席。

加拿大籍的蒙塔利亚尼已告知中北美及加勒比海足联团队，他打算寻求第三个完整任期，继续领导这个代表北美洲、中美洲和加勒比海地区的大陆足球机构。

如果消息属实，这将几乎排除蒙塔利亚尼挑战因凡蒂诺的可能性。因凡蒂诺此前计划成立一家商业子公司来运营包括世界杯在内的国际足联最大型赛事，这个计划引发了轩然大波并最终被叫停，令他目前面临着巨大的舆论压力。

下一届国际足联选举定于明年3月举行，而中北美及加勒比海足联的选举则将在明年年初进行。

法新社联系了中北美及加勒比海足联的发言人，但对方并未立即证实《卫报》、英国广播公司（BBC）和ESPN引述匿名消息源的报道。

作为国际足联副主席，蒙塔利亚尼长期以来一直被视为因凡蒂诺的亲密盟友。然而早有迹象表明，甚至在因凡蒂诺因允许私人资本投资世界杯的流产计划而与他产生距离之前，蒙塔利亚尼对国际足联发展方向的看法就已经与因凡蒂诺有所不同。

蒙塔利亚尼自2016年起出任中北美及加勒比海足联主席。在他上任之前，他的两个前任都卷入了国际足联的贪腐丑闻，而他的到来为组织带来了急需的稳定性。

自今年夏天世界杯后爆发最新一轮争议以来，因凡蒂诺已经失去了多个成员总会以及中北美及加勒比海足联、欧洲足联（UEFA）和亚洲足联（AFC）的支持。欧洲足联甚至已开始准备针对上述的商业计划采取法律行动。

尽管如此，国际足联上个月已证实，因凡蒂诺将争取第四度出任国际足联掌门人。

非洲足联（CAF）和南美洲足联（CONMEBOL）目前依然对因凡蒂诺保持忠诚，此外还有一些亚洲总会，包括2034年世界杯主办国沙特阿拉伯和2022年主办国卡塔尔。

截至目前，“热刺”托特纳姆（Tottenham）前后卫拉蒙·维加（Ramon Vega）宣布有意在选举中挑战因凡蒂诺。本次国际足联主席选举的候选人提名期将开放至11月18日。