（曼彻斯特法新电）在曼市被判定违反逾百项英超财务规则后，球队前锋哈兰德（Haaland）首次公开发表评论，呼吁球迷们在球队风雨飘摇之际，团结一致，迎战风暴。

独立委员会此前裁定，曼市在2009年至2018年间利用虚假商业合同夸大收入并削减逾9亿英镑（约15亿2500万新元）的成本。这支英超劲旅可能因此面临严重的扣分处罚，甚至被逐出联赛。

在今年世界杯大放异彩的挪威足球运动员哈兰德，在2022年才加盟“蓝月亮”曼市。在违规判决公布后，目前领跑英超的曼市将在新加坡时间星期天（10月11日）午夜作客利物浦，迎来处于风口浪尖上的首场硬仗。

“我们必须保持积极，向前看，努力赢得比赛，试着享受目前的处境并拿下胜利。”哈兰德在接受球会官网采访时斗志昂扬地说：“所以，团结起来，享受这段旅程，保持微笑。”

去年，哈兰德与曼市签下了一份到2034年的新长约，因此对曼市的裁决结果将影响哈兰德的未来发展。哈兰德已为球会出战205场比赛，狂轰169球。如果曼市降级甚至长期无缘欧洲冠军联赛，欧洲各大豪门势必会排队争夺这名26岁的顶级锋霸。

父亲阿尔夫—因格·哈兰德（Alf-Inge Haaland）也曾效力于这家球会的哈兰德说：“我必须说，我非常在乎曼市。我也非常在乎球迷，因为我自己就是个球迷——我和他们血脉相连，感同身受。”

马雷斯卡：任凭外界喧嚣 完全信任球会

曼市主帅马雷斯卡（Maresca）也回应了哈兰德的团结号角。

马雷斯卡告诉球会官网说：“老实说，我个人非常冷静，球会已经说得很清楚了。我们完全信任球会。我们理解外界的喧嚣，但对我们来说，焦点只是我们能控制的事情，而我们能主宰的只有在绿茵场上的表现。

“我们需要凝聚在一起。我曾多次说过，这个组织在过去15年里之所以能傲视群雄，是因为从老板、总裁、体育总监、主帅、球员到球迷，大家始终并肩作战。这非常棒。”

曼市在本赛季英超开局完美，前五场比赛所向披靡取得全胜。在经历了漫长的国际比赛日后，马雷斯卡坚称球队目前的氛围“极佳”。

“球员们对接下来的两场比赛感到兴奋，尤其因为我们现在位居榜首。他们专注于足球，完全无惧其他事情。他们知道外界有各种声音，但根本不屑一顾。他们此刻的唯一目标，就是如何击败利物浦，以及如何与球迷并肩，在安菲尔德（Anfield）强势拿下胜利。”