红牛（Red Bull）最新跑酷项目将世界级跑酷选手齐聚在圣淘沙名胜世界，上演了一场史无前例的高空较量。

参与此次挑战的包括红牛旗下的澳大利亚跑酷名将迪托马索（Di Tommaso）与荷兰女将诺娅·迪奥吉娜（Noa Diorgina），以及来自泰国的布道克（Bouwdok）和新加坡“狮城跑酷”的代表。

比赛路线穿梭于名胜世界多个标志性景点。两支队伍从新加坡海洋生态馆标志性的蓝色屋顶起跑，成为首批在这座离地超过27米的建筑顶部跑酷的运动员。随后，他们在The Laurus酒店九层楼高处连续越过约3米宽的屋顶间隙，并途经零售与生活中心薇福（WEAVE）商场，最终抵达新加坡环球影城。

诺娅（右）在The Laurus酒店九层楼高处连续越过约3米宽的屋顶间隙。（红牛提供）

在环球影城，选手们在标志性的地球仪前起步，穿过好莱坞大道，最后在遥远王国区（Far Far Away）的城堡顶端完成挑战。比赛期间选手们也兵分两路进行极限动作。在Ora酒店外，迪托马索和布道克攀爬外墙，跨越相距2.5米的栏杆。终点线设在大阶梯（Grand Steps），迪托马索和诺娅在这里全速冲刺，争夺最后的旗帜。

红牛跑酷名将迪托马索立于圣淘沙名胜世界的高空屋顶上轻松留影，俯瞰整个度假区美景。（红牛提供）

谈及此次挑战，迪托马索说，他在今年2月参加圣淘沙健身节时便被这里的建筑深深吸引。“能在这个绝佳地点，以我热爱的方式展现自己，是一次难得的机会。”

诺娅则说：“这是我第一次来新加坡，跳越屋顶间隙时的景色太令人惊叹了！”她也对能成为首批登上新加坡海洋生态馆屋顶的运动员感到非常惊喜。

此外，迪托马索也对本地跑酷社群的发展表示肯定。他提到，新加坡的跑酷运动已吸引了更多公众的关注，甚至有年长者通过学习跑酷来预防跌倒，展现了这项运动在极限特技之外的实用价值。

圣淘沙名胜世界一站式目的地销售与营销高级副总裁王晶强调，此次合作将标志性空间转化为高强度的跑酷场地，突显了名胜世界集冒险、娱乐和文化于一体的生活方式。由于比赛在公共空间进行，每一环节皆在专业监督下完成，以确保所有安全措施和风险评估落实到位。这个项目也与名胜世界举行至11月1日的“万圣节惊魂夜14”等刺激体验活动完美呼应。