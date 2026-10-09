（纽约综合电）勒布朗·詹姆斯（LeBron James）在身披费城76人（Philadelphia 76ers）战袍的首秀中展现了出色的传球能力；在星期四（10月8日）对阵布鲁克林网队（Brooklyn Nets）的季前赛中，他虽然仅出手一次，却送出了五次助攻。

尽管76人最终在纽约以108比114不敌网队，但詹姆斯仍贡献了10分，这主要归功于他罚球线上的八罚全中。这位41岁的球星在下半场没有出战。

此前，詹姆斯缺席了费城队星期一（5日）对阵卫冕冠军纽约尼克斯（New York Knicks）的季前赛揭幕战；而在周四的比赛中，他终于登场亮相，让球迷得以一窥球队重组后的首发阵容。詹姆斯与另一位新援布朗（Brown）联手，与费城队的留队球员马克西（Maxey）、埃奇科姆（Edgecombe），以及恩比德（Embiid）并肩作战。

詹姆斯赛后说：“显然，我穿上了新的球衣，但比赛终究是比赛，必须在场上真刀真枪地打。很高兴能和这帮队友一起上场，过去这一两周，我们在训练中一直都在互相切磋对抗。”

在第一节比赛中，詹姆斯得到四分（全部来自罚球）并送出五次助攻。他全场唯一的运动战进球出现在第二节中段，当时他命中一记上篮，帮助76人以40比39反超比分。

今年7月，詹姆斯以自由球员身份加盟费城队，签下了一份为期两年、总价值800万美元（约1023万新元）的合同，其中包含球员选项。

上赛季效力于湖人队期间，詹姆斯出战60场，场均贡献20.9分、6.1个篮板和7.2次助攻；这些数据均低于他26.8分、7.5个篮板和7.4次助攻的职业生涯平均水平。

这位22次入选全明星赛的球星，目前保持着美国职业篮球联赛（NBA）历史出场次数（1622场）和总得分（4万3440分）的最高纪录。他随迈阿密热火（Miami Heat，2011-12赛季和2012-13赛季）、克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers，2015-16赛季）和洛杉矶湖人（LA Lakers，2019-20赛季）赢得了总冠军戒指。