（首尔综合电）近年来是非不断的韩国男子国家足球队，最近再次爆发内讧。

根据韩国媒体《首尔新闻》的报道，韩国队后辈不服队长孙兴慜的领导，而金玟哉、黄喜灿、黄仁范这“96三杰”已经站出来，向足总反馈队中年轻球员的不满情绪。

他们甚至威胁，如果现状得不到改变，就集体退出国家队。

据消息人士透露，在韩国队于三天前的友谊赛以2比0战胜乌兹别克斯坦后，金玟哉、黄喜灿、黄仁范便在更衣室内向部分队友暗示，将一同退出国家队。

随后，他们更被拍到在空荡荡的球场上拥抱合影。值得一提的是，金玟哉当时并未入选比赛阵容。

知情者：与孙兴慜发生摩擦会被当作不懂事

据了解，三人在和韩国足总技术强化委员会主席玄永民面谈时，倾诉对队长孙兴慜的不满。

他们说出了孙兴慜自接任队长至今年世界杯期间，国家队队内后辈球员们屡次面临的苦衷，并指出队长的领导力问题。

一名熟悉足总与国家队内部情况的知情人士说：“回顾围绕国家队发生的一系列事件与风波，队长孙兴慜总是处于风口浪尖。然而，每次舆论都单方面站在孙兴慜这一边，与孙兴慜发生摩擦的后辈们，只会被当作‘不懂事的孩子’来对待。”

不仅如此，韩国队在本届世界杯耻辱性出局后，也只是更换主帅，国家队内部的矛盾，始终没有任何人站出来解决。队长依然保持不变，最终使得作为资深球员的“96三杰”，代表后辈们采取行动，甚至以退出国家队来威胁足总做出改变。

孙兴慜自2018年9月起便担任韩国队队长。虽然他深受韩国人民的爱戴，在世界各地也拥有大批的支持者，但他几乎在每次的国家队大赛中都有争议。

上届亚洲杯对阵约旦的半决赛前，孙兴慜与李刚仁发生肢体冲突，直接导致韩国队爆冷被淘汰，无缘决赛。

本次世界杯期间，韩国队也曾因媒体采访问题出现分歧。当时，有记者被发现在电视转播中发表贬损孙兴慜的言论，球队随后开始拒绝接受韩国媒体采访。

据了解，孙兴慜以队长身份决定全队抵制韩国记者的采访，但有一部分球员对这一决定持否定态度。可以说，孙兴慜已经与韩国男足的许多球员，尤其是年轻一辈，都站在了对立面。