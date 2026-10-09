（北京新华电）在星期五（10月9日）进行的中国网球公开赛女单复赛焦点战中，刚过24岁生日的中国名将郑钦文以6比3、7比6（6）击败赛会六号种子、乌克兰球员叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina），成功晋级半决赛。

作为持外卡参赛的球员，郑钦文在前四轮比赛都被逼入决胜盘，本场迎来本届赛事的首名世界前10对手。这是郑钦文时隔一年再次在中网跻身四强，追平她在该赛事中的最佳战绩，也是职业生涯第四次闯入WTA 1000级别赛事四强。

郑钦文首盘比赛在底线的进攻十分果断，变线思路清晰且落点精准，在两次破掉对手发球局后取得5比2的领先。虽然没能拿下自己的发球胜盘局，但她随后再度破掉对手非保不可的发球局后，以6比3先赢一盘。

第二盘比赛，叶连娜在第七局破发，将比分改写为4比3，但郑钦文在第八局迅速回破，随后双方各自保发，比赛进入抢七。郑钦文在抢七中一开始就出现双误，但她随后从0比2落后的局面下奋起直追，并在第二个赛点以8比6锁定胜局。

赛后开心比出“24”手势庆祝

郑钦文赛后开心比出“24”的手势庆祝，并说道：“我觉得对手在第二盘表现得非常出色。那场抢七局打得非常胶着，我们俩都发挥出了极高的水平。老实说，我非常渴望赢得这场比赛，所以在击球时难免感到有些紧张。”

她也为自己许下生日愿望：“我希望在24岁这一年能变得更加成熟，在场上面对每一分时都能保持冷静，这是我对自己的期望。”

自去年接受手肘手术之后，郑钦文本赛季的状态出现波动，世界排名也一度跌到150名外，但凭借美网打进八强和在中网的强劲表现，郑钦文的世界排名已经重返第35位，超越王欣瑜再次成为中国一姐。

郑钦文下一轮将与2023年中网女单冠军、波兰好手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）和比利时球员埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens）之间的胜者争夺决赛权。