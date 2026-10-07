2026世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯正赛星期五（10月9日）进入第六个比赛日，女双头二号种子——日本的张本美和／早田希娜和中国的王曼昱／蒯曼分别击败对手，将重演爱知—名古屋亚运会的女双决赛。

张本美和／早田希娜在半决赛中战胜的是中国组合王艺迪／姜依依，比分为11比9、11比6、7比11、11比7；王曼昱／蒯曼则以11比4、11比9、7比11、11比8击败队友陈熠／李益惠。

值得一提的是，女双是中国军团在本届大满贯三项双打中唯一打进决赛的项目。赛后，蒯曼说：“我觉得自己发挥得还是比较正常的，我们的队友可能确实也是第一次配合，比较陌生。但她们球的一些质量，包括一些速度和落点，还是给我们造成了很大压力。”

王曼昱／蒯曼亚运会上完胜日本组合

王曼昱／蒯曼在刚结束的亚运会上，以4比0完胜张本美和／早田希娜夺得女双冠军。如今在中国大满贯决赛中再度遭遇，问她们能否延续胜势？蒯曼说：“我们和对手确实在亚运会刚打完，大家非常熟悉。但我觉得还是要从各方面都去做好一些困难准备，应对各种各样可能发生的情况，然后全力以赴去打。”

男双方面，头号种子法国组合勒布伦兄弟在以6比11丢掉首局后，以11比5、11比4、11比7直落三局逆转战胜三号种子的中国组合温瑞博／袁励岑。他们将与四号种子的韩国组合林钟勋／吴晙诚争夺男双冠军。后者以11比8、11比6、11比3完胜二号种子印度的曼纳弗·维卡特·塔卡／玛纳什·沙。

韩国组合林钟勋／申裕斌夺混双冠军

值得一提的是，林钟勋随后与申裕斌在混双决赛中力压七号种子的中华台北组合林昀儒／郑怡静夺冠。作为世界头号混双组合的林钟勋／申裕斌在两度落后的情况下两度扳平，并在决胜局以11比8胜出，从而以大比分3比2锁定冠军。

不过，申裕斌却在较早前的女单八强赛中以0比4完败于王曼昱的拍下，后者接下来将与三号种子日本的张本美和争夺决赛资格。值得一提的是，双方同样在亚运会上遭遇，当时王曼昱在半决赛中全程掌控节奏，并凭借超强相持能力和落点控制以4比1获胜。

我国12名小将参加中国青少年大满贯

WTT中国青少年大满贯也在同日展开，新加坡派出了12名球员（八男四女）出战男女19岁以下（U19）和男女15岁以下（U15）等四个组别比赛。

杨泽一在男单U19组别小组首轮比赛中，以4比1战胜印度尼西亚的穆罕默德·朱宁德拉赢得开门红，与中国的孙杨暂列第二小组榜首。

在男子U15组别赛事中，王泓元首日就打了两轮比赛，世界第638的他先以4比3力克马来西亚选手许伟耀（第299），后以1比4不敌中国选手赖鸿睿（第127），暂与中国的刘子航（第55）并列小组第二。

世界排名第861的我国小将陈昱嘉更是一日三赛。她在U15组别女单第七小组首轮以4比3击败老挝选手楚提普恩·西索姆布（第627），但在第二轮以0比4完败中国的刘梓潼（第99），暂列该组第二。她还在星期五出战了U19女单首轮比赛，在第二小组中不敌首个对手马来西亚莫赫迪·达尼娅（第102）。