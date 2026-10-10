（巴黎综合电）里昂（Lyon）在星期五（10月9日）的法甲联赛客场以1比2不敌朗斯（Lens），吞下本赛季首败，同时也痛失登上积分榜榜首的良机。

里昂在本仗之前仅以两分落后于领头羊摩纳哥（Monaco），只要赢下这场比赛即可登顶，但他们在第35分钟就被朗斯前锋索托卡（Sotoca）攻破龙门，第76分钟再被另一名朗斯球员乌多尔（Udol）以头球破门，一度以两球落后。

尽管乌多尔在完场阶段因鲁莽铲截里昂年轻球员梅拉（Merah）被罚下，后者随即攻入一球，但里昂始终未能改变战局。

里昂主帅丰塞卡（Fonseca）赛后告诉记者：“我们在防守方面出现问题，因为球队阵型拉得太开，没有按照预期的方式进行逼抢。拿到球权后，我们也太快丢失球权。上半场45分钟，我们等于拱手让给朗斯。”

里昂主帅也提到，国际赛期结束后，球队备战时间有限。

他说：“我不想找借口，但这就是事实。我们只有一天时间准备这场比赛。要在这么短的时间内备战确实很困难。不过，我不认为这能成为借口。”

朗斯终结四场联赛不胜

朗斯是上赛季的法甲联赛亚军，但新赛季开局表现慢热，也经历动荡。他们先是失去转投英超球队水晶宫（Crystal Palace）的主帅萨热（Sage），上个月又开除执教仅仅六场比赛的德国籍主帅托普穆勒（Toppmoeller）。

这是新帅卡于萨克（Cahuzac）上任后执教的第二场比赛，也是首场胜利。

这场胜利不仅让他们终结四场联赛不胜的颓势，也让他们以七分从积分榜第15位跃升至第七位。里昂则以11分继续排名第二。