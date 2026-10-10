（伦敦路透电）针对切尔西（Chelsea）的前腰帕尔默（Palmer）因伤缺席国际比赛日而引发的批评，“蓝军”主帅阿隆索出面澄清，坚称这名球员依然致力于为英格兰国家队效力。

此前，帕尔默因饱受腹股沟伤势困扰而影响竞技状态，甚至落选今年的英格兰世界杯大名单。本次国际比赛日，英格兰主帅图赫尔（Tuchel）将他重新招至麾下，备战对阵西班牙、捷克和克罗地亚的欧洲国家联赛。

然而，由于旧伤复发，帕尔默不得不再次退出“三狮军团”的集训名单。图赫尔对此颇有微词，直言这名24岁的球员“错失太多穿上英格兰战袍的机会”。

针对图赫尔星期五（10月9日）的这番言论，阿隆索在接受记者采访时回应说：“对帕尔默来说，目前最重要的是完全恢复健康，让他能享受比赛，并保持良好的身体感觉。”

这名西班牙籍主帅补充说：“当他身体状况不佳时，比如在之前对阵布伦特福德（Brentford）的比赛中，大家都能看出他在场上踢得很挣扎。他对于为国效力绝对充满热忱，但他需要完全恢复健康才能上场。无论是球会还是国家队，都需要一个百分之百健康的他。”

切尔西对阵伯恩茅斯（Bournemouth）的英格兰超级联赛赛前，阿隆索在记者会上发表上述看法。他透露帕尔默的恢复进展顺利：“他现在情况很好，这周感觉好多了。我们利用前两周的时间让他休息和恢复，重点是处理他之前的腹股沟伤势。”

目前在英超积分榜上暂列第10名的切尔西，将在星期六（10日）稍后的英超赛事中坐镇主场，迎战排名第17名的伯恩茅斯。