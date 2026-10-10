中国网球公开赛女单半决赛星期六（10月10日）在国家网球中心钻石球场上演。东道主中国名将郑钦文，直落两盘力克比利时好手伊莉丝·梅尔滕斯（Elise Mertens），拼得决赛门票。在下午率先结束的另一场半决赛中，赛会四号种子、俄罗斯小将米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）状态火热，直落两盘击败尼古拉·巴尔通科娃（Nikola Bartunkova），率先挺进决赛。

作为赛会13号种子，经验丰富的伊莉丝在晋级之路上曾力克波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），证明了自己依然具备击败顶尖球员的硬实力。

主场作战的郑钦文耗时1小时32分钟，以7比5、6比2连下两城，击败了经验丰富的伊莉丝。首盘比赛双方争夺较为激烈，郑钦文在盘末关键时刻把握住机会，以7比5先声夺人。进入次盘，郑钦文完全接管了比赛，以6比2轻松锁定胜局。

郑钦文在进攻端火力全开。她全场轰出高达32记制胜分，远超伊莉丝的九记。同时，郑钦文在发球环节也表现亮眼，共发出八记爱司球（直接发球得分），而对手在这一数据上颗粒无收。两人的双发失误均控制在两次。

此举也令郑钦文成为了第一位打进中网单打决赛的中国球员，此前无论男单还是女单，都未曾有中国选手进入过中网的决赛。2024年郑钦文打进中网女单半决赛，两年后她终于得以再进一步，距离总冠军仅一步之遥。

19岁小将米拉直落两盘击败尼古拉

在下午3时率先打响的比赛中，19岁的米拉展现了极强的统治力，仅耗时1小时14分钟，便以6比2、6比2的比分横扫本届赛会黑马、26号种子捷克选手尼古拉。比赛伊始，米拉迅速进入状态，首盘两度破发建立起4比0的巨大优势，并顺势先下一城。次盘较量，米拉在1比1平手后发力，连下三局拉开比分，最终兵不血刃地锁定胜局。

尽管在制胜分方面，米拉仅以16比14微弱领先尼古拉，但她的击球稳定性极高，全场仅出现10次非受迫性失误，反观尼古拉的非受迫性失误则高达20次。此外，米拉的发球局也更为稳健，全场仅有一次双发失误，而对手则出现了四次。

这也是米拉职业生涯首次闯入中网女单决赛，她将在决赛中与郑钦文一较高低。