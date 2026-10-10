在被裁定违反超过100多项英超财务规则后，曼市（Manchester City）在星期天（10月11日）的英超联赛客场挑战利物浦（Liverpool），必面对主队球迷的强烈敌意。

根据独立委员会的裁定，曼市是在2009年至2018年期间安排了“虚假”交易，人为夸大收入并压低成本，涉及金额超过9亿英镑（约15亿2500万新元）。

正是在这段时期，曼市三度赢得英超冠军并囊括多项其他锦标，利物浦则一直难以打破这支来自伊蒂哈德球场的球队对冠军奖杯的垄断，所以对于利物浦球迷来说，他们现在对曼市的敌意，肯定只有增无减。

更何况，曼市在功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）一手打造的10年王朝落幕后，本季在新帅马雷斯卡（Maresca）的带领下，依然以五连胜在英超积分榜上领跑。同样换帅的“红军”利物浦虽在新赛季也保持了五场联赛不败，但其中三场和局却让他们仅以9分暂列第六，因此在曼市被裁定违规后，红军球迷肯定更心有不甘，本仗必给予曼市一场最具敌意的客场之战。

最近社交媒体上就广泛流传着一则呼吁利物浦球迷在比赛开赛前，到球场附近参与“迎接球队（曼市）巴士”活动的贴文。

这无疑令曼市担忧，因为在过去双方交锋时，载送曼市球员往返球场的巴士曾多次成为攻击目标。最严重的一次发生在2018年，时任曼市主帅瓜迪奥拉及其球队在前往安菲尔德球场参加欧冠联赛时，就曾遭到利物浦球迷投掷物品袭击。

红军前锋伊萨克刚刚恢复状态，却又在国际赛期间受伤，这对利物浦来说，绝对是个不小的打击。（法新社）

红军两锋线王牌带伤归队无缘此役

国际赛期一直是球会主帅们的最大烦恼，而红军主帅伊拉奥拉（Iraola）这次可说是大伤脑筋，因为两名主力前锋哈克波（Gakpo）和伊萨克（Isak）都在国际赛期结束后带伤归队。据了解，哈克波在代表荷兰队出战塞尔维亚时脚踝受伤，伊萨克则在代表瑞典队对阵罗马尼亚时伤及大腿。

对于红军来说，伊萨克受伤的打击无疑更大，因为这名射脚近期刚恢复状态，在本季首五场联赛中攻入了四球，所幸他的伤势并不严重，预料不会缺席太久。

但哈克波和伊萨克本仗同时缺席，可能为21岁的威尔士前锋库马斯（Koumas）敞开大门，让他有机会在对阵曼市时担任锋线主力。

谈到这名小将，伊拉奥拉说：“库马斯值得我们信任，我一直都很欣赏这名球员。他此前已经在一些重要比赛时段证明自己做好了上场的准备。此外，我们也有其他球员能够胜任这些位置。”

哈兰德无碍可上场

虽然曼市首席前锋哈兰德（Haaland）在上周末代表挪威对垒葡萄牙时也一拐一拐地走出球场，但马雷斯卡已经确认了这名挪威国脚无碍，能够参与这场焦点战。

不过，在上个月的曼彻斯特德比战中领到红卡的前锋福登（Foden）则还在坐球监，本仗将再次无缘随队出征。

从双方交手纪录来看，红军虽依然稍占优势，但上赛季他们在前帅斯洛特（Slot）的带领下，三次败给瓜迪奥拉麾下的曼市，其中足总杯更是以0比4惨败，就不知瓜帅的离开是否能改变利物浦本赛季的命运？