新援吉马良斯（Guimaraes）替补立大功，他在第70分钟的进球助“炮兵”阿申纳（Arsenal）在新加坡时间星期六（10月10日）晚举行的英超联赛第六轮早场赛中，主场以2比1惊险逆转利兹（Leeds），避免了遭遇两连败的耻辱。

上季英超冠军阿申纳本季原本取得完美开局，在夺得英超前哨战社区盾冠军后，在联赛、欧洲冠军联赛和联赛杯豪取六连胜，然而他们在三周前进入国际赛期前，于客场惨遭布赖顿（Brighton）以3比0痛宰，可说是让人始料不及，本仗非胜不可。

英超联赛本周末恢复，炮兵主场迎战利兹原本控制了比赛节奏，但面对对方的铜墙铁壁，炮兵迟迟找不到破门的办法，反而在下半场开赛不久被对手率先破门。

作为上季英超升班马的利兹，本季联赛取得了良好开局，此前五场联赛均能保持不败，在积分榜上高居第五，并仅失三球。本场比赛，他们也渐渐从被动变主动，右卫贾斯汀（Justin）在第55分钟为他们攻入了一个应得的进球，打破僵局。

炮兵下半场八分钟内两球改变战局

但就在主场球迷因球队落后而陷入震惊，炮兵主帅阿特塔（Arteta）正准备换人之时，左卫卡拉菲奥里 （Calafiori）却突然在第62分钟挺身而出，为炮兵攻入扳平球。

之后，阿特塔一口气连换三人，没想到其中之一竟是神来之笔，吉马良斯替补上场仅仅七分钟后便为炮兵攻入了扭转局势的一球。这同时是这名前纽卡斯尔（Newcastle）中场大将自本季加盟阿申纳以来，为新东家斩获的首个进球。

短短八分钟内攻入两球，让炮兵信心大增，重新掌控比赛。完场阶段，炮兵还有一些进球机会，虽然没能把握住，继续扩大领先优势，但面对整体表现出色的利兹，相信炮兵能以2比1反败为胜已心满意足。

随着这场胜利，炮兵在积分榜上以15分追平了领头羊曼市（Manchester City），利兹则保留了第五名的位置。